K-POP横扫美国公告牌

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防弹少年团在公告牌“Social 50”榜单上累计200周排名第1，创下历史纪录。人气女团BLACKPINK登上“Artist 100”榜单榜首。另外，防弹少年团和BLACKPINK还分别跻身公告牌全球榜单的前三名，K-POP可谓横扫美国公告牌。





防弹少年团的《Savage Love》和《Dynamite》分别占据公告牌单曲榜的第1和第2位。《Savage Love》是混音版本，由防弹少年团、Jawsh 685和杰森•德鲁罗共同推出，防弹少年团在其中用韩语和英语歌词进行了演唱。受两首歌曲佳绩的推动，防弹少年团所有社交媒体指标均较前一周有所上升。公告牌分析指出，这是《Savage Love》宣传活动带来的效果。防弹少年团在“Social 50”榜单上累计200周保持冠军的成绩更是史无前例。“Social 50”榜单创建于2010年12月，信息分析企业Next Big Sound根据艺人的社交媒体粉丝数、被提及频率、查看数等对其网络影响力进行统计。防弹少年团于2016年10月首次进入“Social 50”榜单，2017年7月29日起连续盘踞榜首，今年2月更是超越人气歌手贾斯汀∙比伯，成为有史以来占据榜首时间最长的艺人。美国商业杂志《福布斯》对此评价称，“防弹少年团曾受益于与西方流行乐坛明星的合作，但现在已成为了单曲榜的人气打造者”。





人气女团BLACKPINK凭借首张正规专辑在美国公告牌专辑榜上排名第2，创下该团有史以来的最好成绩，随后又首次登上“Artist 100”榜单的冠军宝座。公告牌13日表示，首张正规专辑《The Album》的发售推动BLACKPINK在“Artist 100”榜单上的排名从第65位迅速上升至第1位。BLACKPINK也由此成为了2014年该榜单创建以来首次登上榜首的女子团体。“Artist 100”对艺人的专辑和单曲销量、广播出现次数及流媒体播放次数、社交媒体活动等进行综合统计，反映艺人的影响力和知名度。本次排名第2的防弹少年团曾在上月29日发布的榜单上名列第1，也是他们第10次夺冠。





BLACKPINK有2首歌曲同时打进单曲榜，成为首个创下该纪录的韩国女子团体。在当天发布的单曲榜上，《The Album》主打歌《Lovesick Girls》排名第59位。BLACKPINK与赛琳娜•戈麦斯合作的人气歌曲《Ice Cream》排名第64位，连续6周入榜。





公告牌的全球榜单显示出K-POP作为一种全球文化现象已然扎根。K-POP席卷“全球200榜”和“公告牌全球榜”。“全球200榜”以包括美国在内的全球200多个地区的流媒体播放次数和歌曲销量为基础，对人气单曲进行排名。“公告牌全球榜”则统计美国以外地区的排名。“全球200榜”的前三名分别是防弹少年团的《Savage Love》、BLACKPINK的《Lovesick Girls》、防弹少年团的《Dynamite》。“公告牌全球榜”的前三名则是《Lovesick Girls》、《Dynamite》和《Savage Love》。