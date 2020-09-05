北韩举行深夜阅兵式纪念劳动党建党75周年

ⓒYONHAP News

本月10日，北韩为纪念劳动党建党75周年举行了史无前例的深夜阅兵式，并公开展示了新型洲际弹道导弹、潜射弹道导弹等新型武器装备。北韩国务委员长金正恩发表讲话。他在讲话中并未提及美国，对韩国则表示了缓和的态度，同时他还打破惯例，使用“感谢”、“抱歉”等措辞安抚民心。





外界很早就开始关注北韩会在此次阅兵式上对美国和韩国释放何种信息。北韩大量展示新战略武器和可用于攻击韩国的新型武器装备，体现出其提高战争威慑力的路线不变。不过金正恩的讲话则相对缓和，由此可见北韩对尺度的精心把握。





首先，北韩选择了公开武器而非发射导弹等挑衅行为。分析指出，北韩认为美国总统大选在即，总体局面的不确定性极高，进行挑衅并无实际意义。金正恩虽然在演讲中强调“威慑力”，但是并未点名美国。北韩对于韩国则表现出了缓和的态度，使用了“亲爱的南方同胞”、“握手言欢之日”等表述。金正恩还在演讲中泫然欲泣，多次使用了“抱歉”、“感谢”等措辞。分析指出，北韩饱受新冠疫情、自然灾害等多重困难，金正恩试图安抚民心，凸显其“爱民领导人”的形象。





阅兵式最后搭载在11轴22轮移动发射车上亮相的新型洲际弹道导弹无疑是当天最引人注目的战略武器。据推测，该导弹长约23-24米，而北韩现有的洲际弹道导弹“火星-15”长21米，搭载在9轴18轮发射车上。由此推测，北韩新型洲际弹道导弹的长度和直径均有所扩大，射程也更远。甚至有分析认为，这款武器能够搭载多个弹头，有可能同时打击美国华盛顿和纽约。“北极星-4A”型新型潜射弹道导弹也受到了关注。相较“北极星-3”，这款武器的长度更短、直径更宽，极有可能搭载至北韩目前正在建造的新型4000-5000吨级潜水艇上。另外，此次阅兵式上展示的针对韩国的战术新型武器远远多于战略武器，包括超大型放射炮、北韩版伊斯坎德尔导弹、北韩版陆军战术导弹系统导弹、大口径操纵放射炮等。此外，北韩还展示了新型单兵武器、生化部队、新型战车等。





金正恩在讲话中表示，北韩将继续提高战争威慑力，作为正当的自我防卫手段。倘若北韩的安全遭到威胁，北韩将动员所有最具威力的攻击力量，予以先发制人的打击。不过金正恩也表示，北韩并非为针对特定对象而提高战争威慑力，绝不会滥用或首先使用武力。金正恩还表示，希望南方（韩方）同胞克服新冠疫情，重新迎来南北握手言欢之日。但分析指出，这一发言是否明确表达了北韩希望重启南北对话的意愿尚有待观察。