PENTAGON感性回归 发行新歌《Daisy》

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PENTAGON于本月12日发行了第10张EP《WE:TH》时隔8个月回归歌坛。

新专辑的名称以意味着“我们”的“WE"”和“一起”的“WITH”的组成合成词，将彼此共生的PENTAGON与宇宙的无限交流、以及我们一起生活的所有瞬间和感情，归为专辑关键词“共鸣”，用6首收录歌曲诠释了专辑所要表达的主题。

PENTAGON出道以来一直通过原创音乐展现团队的成长，此次新专辑主打歌《Daisy》也再一次表现出PENTAGON的变化。曾通过《Road to Kingdom》展现自己的力量积极强大的PENTAGON，在新专辑中为歌迷带来了符合秋日氛围的感性离别歌曲。成员李会泽（HUI）和郑禹奭亲自参与了作曲。

主打歌《Daisy》将爱情比喻为洁白、寓意希望的雏菊花，同时也用同音不同义的表示，描写出被爱情灼伤的伤痛。歌曲表达了虽然被爱情所伤，但始终相信正如季节更替后重新绽放的雏菊花一样，能够治愈自己伤痛的依旧是爱情。

《Daisy》的MV也具有十足的看点。伤痕累累的郑禹奭、手持雏菊的李会泽等，8位成员将8种不同的爱情伤痛，通过各自的方式诠释。

PENTAGON成员们就新专辑发表感想称：“虽然很期待也很担心，但我们会尽最大的努力，用音乐和表演给大家留下深刻的印象。一眨眼已经是第10张EP了，也希望大家能够关注到我们的成熟和成长。”