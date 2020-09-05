NCT发行正规2辑Pt.1 销量仅预售便超过百万

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NCT本月12日发行第二张正规专辑《NCT–The 2nd Album RESONANCE Pt.1》宣告回归，主打歌《Make A Wish（Birthday Song）》的MV也一同公开。

此次回归NCT所有23名成员全部集结，包括新加入的大崎将太郎和郑成灿。除了非固定成员联合小分队NCT U之外，固定组合NCT 127、NCT DREAM以及威神V的新作品也包含在专辑中。

主打歌《Make A Wish（Birthday Song）》以极具吸引力的口哨声开头，十分抓耳，是一首嘻哈节奏的流行舞曲，歌词为怀着心意相同的信念希望各自的愿望都能实现的内容，由李泰容、金道英、郑在玹、罗渽民、黄旭熙、肖俊以及大崎将太郎以NCT U的队名演唱。

新专辑发行后，也再一次显示出NCT在全球范围内的超高人气。专辑仅在预售阶段便达到了112万张的销量，可谓在正式回归前就已成就“白金唱片”。专辑发行后，分别在HANTEO、教保文库等国内主要唱片销量排行榜排名第一，也立即登顶美国、加拿大、泰国、越南等全球32个国家和地区的iTunes专辑销量榜。另外还在中国QQ音乐数字专辑销量榜中夺得冠军。

目前NCT已经正式开启全新一轮的回归活动。NCT U也将携《Make A Wish（Birthday Song）》登陆各打歌节目。