OH MY GIRL在近日举行的“2020年度品牌大赏”中,获得最佳女子偶像歌手奖。

这也是OH MY GIRL连续两次被“年度品牌大赏”评选为最佳女子偶像歌手。在去年的“年度品牌大赏”中,OH MY GIRL也同样获得了这一奖项。这也印证了OH MY GIRL近来不断攀升的人气。

OH MY GIRL发表获奖感言称:“非常感谢,大家能喜欢我们的歌曲和舞台,是我们的荣幸。心中也产生了今后要继续努力的责任心,我们也不会让大家失望,每一瞬间都会努力做到最好。”

OH MY GIRL今年4月发行的第七张EP《Nonstop》获得了空前反响,主打歌《Nonstop》横扫各音源榜单和打歌节目冠军,同时收录歌曲《Dolphin》也持续成为各榜单热门歌曲,OH MY GIRL也迎来出道以来的巅峰。