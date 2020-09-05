TWICE、金俊秀、宋闵浩、洪真英将陆续回归

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TWICE日前正式宣布即将于26日发行第二张正规专辑《Eyes wide open》，目前各成员的个人预告片也已开始陆续公开。新专辑主打歌为《I CAN’T STOP ME》，是一首融合欧洲电子乐于美国80年代复古音乐风格的歌曲。制作团队也十分强大，是由为防弹少年团、Halsey等写过歌的音乐人作曲，歌词则是由朴振英和为SSAK3《为我播放那个夏天》的沈恩志携手完成。

WINNER成员宋闵浩（MINO）已确定将于30日发行全新solo专辑回归。宋闵浩2018年发行的首张正规solo专辑《XX》反响热烈，主打歌《Fiancé》也成为当时的热门歌曲，因此，时隔两年再次发行的新专辑，也备受歌迷期待。

歌手金俊秀即将发行新专辑，这也是他时隔四年推出的全新作品。金俊秀2018年退伍后便将演艺事业重心转移至音乐剧上，上一次推出音乐作品是3年前服兵役时发行的单曲《我们也向他们一样》，而专辑作品则已有四年未发行，上一张专辑为第四张正规专辑《XIGNATURE》。此次新专辑发行后，金专辑还将举行在线纪念演唱会。

TROT歌手洪真英将于11月2日发行全新作品回归。此次新歌是由洪真英的好友歌手黄致列作曲，也是黄致列送给洪真英的一份礼物，洪真英则亲自为歌曲填词。大众也十分期待这对演艺圈挚友在音乐上的合作。