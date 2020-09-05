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盐是我们生活中不可或缺的调味品。尽管大多数人都知道吃盐过多会危害健康，但很多隐性的高盐食品仍然让人防不胜防，并且在不知不觉中，超出合理的摄盐量。比如：味精、番茄酱、蚝油、酱油、甜面酱、浓汤宝、奶酪、蛋糕、面包、点心、冰激凌、薯条、汉堡、比萨、方便面、香肠、鸡腿等等。而且有些人需要少吃点盐，比如易水肿体质、慢性咽炎等人群。下面就一起来了解下不可小视的食盐健康知识，教您5招“减盐不减咸”。





很多人可能都有这样的疑问，少放盐或咸味调味品，菜能好吃吗？其实解决此问题并不难，只要注意食物的烹调方法和调味方式，就可在获得美味的同时保证健康。

方法1：晚放盐胜过早放盐。要达到同样的咸味，晚放盐比早放盐用的盐量少一些。

方法2：多放醋，少放糖。食品当中的味道之间有着奇妙的相互作用。比如说，少量的盐可以突出大量糖的甜味，而放一勺糖却会减轻菜的咸味。反之，酸味却可以强化咸味，多放醋就感觉不到咸味太淡。

方法3：限制含盐食品配料。除了盐和酱油之外，很多调味品和食品配料中都含有盐分，比如鸡精、豆瓣酱、黄酱、豆豉、海鲜汁、虾皮、海米等。

方法4：使用低钠调味品。使用低钠盐是家庭中减少摄盐量的最简单方法，可以在几乎不影响咸味感觉的同时，轻轻松松地把摄盐量降低，同时有效增加了钾摄入量。

方法5：购买加工食品时看看钠含量。仔细阅读产品包装上的营养成分表，找到那些美味同样浓郁、含钠量却比较低的加工产品。





（文中窍门来自李*玲听友）