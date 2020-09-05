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韩国的地震发生频率与日本、中国等国相比较低，可古代文献记载在古时候，韩半岛也发生过一些造成人员伤亡的大大小小的地震。





据气象厅的资料显示，韩国自1978年监测地震以来，截至2016年末共发生1450多次地震。尤其是自1998年起年均地震发生频率有逐年增加的趋势，1998年-2011年这13年期间年均发生44次地震。





2016年与2017年，韩国先后发生了自监测地震以来规模最大与第二大的地震，震惊了整个韩国社会。2016年9月，庆州发生了自监测地震以来规模最大的5.8级地震，造成110多人受伤，财产损失达110亿韩元。除了很多传统房屋的瓦顶倒塌外，国宝级文物佛国寺多宝塔等60多件文物也受损。更令人惊恐的是，事后庆州一带共发生了640多次余震。





2017年11月，庆尚北道浦项遭遇自监测地震以来规模第二大的里氏5.4级地震，造成70多人受伤，1700多人受灾。浦项地震的规模虽然不及前一年发生的庆州地震，但因为震源深度浅了一些而造成比庆州地震规模更大的财产损失，有1160多座楼房受损，200多所校舍墙壁出现龟裂，33栋公共设施破损，11座桥梁受损，世界文化遗产庆州良洞村等23件文物受到破坏。不仅如此，浦项随后还共发生了60多次余震，第二年2月还发生了4.6级的余震。





据气象厅分析，韩国国内地震的规模于2016年达到高峰后呈减弱趋势，但发生频率还是比以前高出很多，比如2019年发生的当年规模最大的地震是4月在距离江原道东海市约54公里处海域发生的4.3级地震。同年，在韩半岛发生的2级以上地震共有88次，比1998年-2011年的年均44次翻了一番。其中，人们可以感受的3级以上地震有14次，也比平均10.9次高出一些。还有，自2019年起在韩半岛发生的地震中，发生在大邱、庆北等南部地区的居多。