打造身临其境的空间体验——韩国“Fake Eyes”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Fake Eyes”公司，这是一家移动VR开发商，VR指的是虚拟现实技术。让我们与公司首席执行官金锡中（音译：김석중）先生一道聊一聊他们公司。





金锡中先生的专业是计算机科学。随着VR技术的发展，他实现了游戏开发的梦想，他主要专注于VR游戏。与2D和3D游戏相比，VR游戏提供了独特的视觉和空间体验，用户可以享受虚拟现实的体验感。韩国“Fake Eyes”公司的VR游戏“Colonicle”是一款针对移动环境进行优化的射击游戏。公司专注于移动VR游戏的开发，与PC端VR游戏相比，游戏玩家可以更轻松地体验游戏。





“Fake Eyes”并不只是VR游戏内容的开发商。当中国城市武汉在1月份因抗击新冠疫情被封锁时，金锡中先生预测，人们对非面对面教育服务的需求将会增加，他开始考虑在教育领域应用VR技术，他的公司于5月份发布了一个基于VR技术的教育平台“ClassV”。与现有的远程学习不同，VR教育可以使学生感觉好像真的在教室里，这就是为什么VR教育吸引人们注意的原因，它可以克服无接触式在线学习的局限性。正是因为有了“ClassV”，老师和同学们可以在VR教室见面了。





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在这个教育平台上，40多名学生可以同时进入一个教室。只要戴上VR头戴式显示器，他们就可以使用个人电脑上课。“ClassV”是世界上第一款基于VR技术的学习管理系统平台，正是因为拥有了这项技术，韩国“Fake Eyes”公司能够在正确的时间、正确的地点使用虚拟现实技术。





虚拟现实技术和增强现实技术被视为第四次工业革命的关键要素，韩国正在政府层面积极推进VR和AR产业的发展。自去年美国Facebook公司发布其VR设备“Oculus Quest”以来，全球VR市场蓬勃发展。借助这一趋势，韩国“Fake Eyes”公司设定了成为全球领先的VR内容提供商的目标。





VR技术提供了一种完美的体验感，并有助于改善非面对面环境的缺陷。尽管有了这些优点，我们在访问和使用VR技术时并不是很方便，许多人还在电子产品展览会、游乐园或大型购物中心的游戏摊位上体验VR技术，我们希望VR技术能够通过韩国“Fake Eyes”公司深入到我们日常生活中的方方面面。