影后飙戏：金宣儿、严正花携手领衔新剧《W：不死女人之都》

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演员金宣儿、严正花将合作飙戏，共同主演女性题材电视剧《W：不死女人之都》。





金宣儿在剧中将饰演跻身上流社会、PI(President Identity)顾问领域精英黄道熙，她以独到的方式管理企业最高经营人的形象，并以此提高企业价值。剧中，黄道熙为韩国国内第三大企业银星集团战略企划室一把手，将银星集团家族成员从外貌、谈吐、习惯、爱好，到绯闻、致命弱点等全部进行分析并进行完美包装，在遭遇危机时总能帮助企业化险为夷。这样一位营销奇才也成为所有企业主都趋之若鹜的对象。





严正花饰演的是热血、热心、一心为民众的劳动者维权律师吴承淑。吴承淑的性格正直、率真，被誉为与靠钱和权掌控天下的恶人作斗争的“疯狂犀牛”。在20年的律师生涯中，她为无数普通劳动者争取平等、讨回公道，可谓是正义的化身。这样一位热血律师也将她的宝剑指向了银星集团。





《W：不死女人之都》中两位身份、性格、经历都截然不同的女性为正义和真相，均放下以往的生存方式，曾经失去自由、无视正义的女人和不知妥协、从不逃避的女人携手展开了一场“不死之战”。





《W：不死女人之都》由吴振硕执导、文志英编剧，预计将于明年播出。