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职业：演员

生日：1987年4月3日

出生地：庆尚南道昌原

身高：180cm

血型：A型

学历：首尔艺术大学表演系

出道：话剧《幻想情侣》（2012）





河俊在高二时曾和同学组建乐队，老师提议他尝试表演后，他便有了成为演员的想法。他的影坛偶像是好莱坞演员梅丽尔·斯特里普，他也希望自己能够成为像梅丽尔·斯特里普一样有影响力的演员。

河俊是一位有着出色的运动天赋的演员，童年时学习了跆拳道、剑术、芭蕾舞、韩国舞等，并一直保持运动的好习惯，使得他拥有了完美的身材。河俊在拍摄前也会特意提前两天进行力量训练及饮食调节，以在镜头前呈现最好的状态。

2018年，河俊在电视剧《坏爸爸》中饰演李民宇，他在片中扎实的演技和优秀的表现让观众记住了他，随后在电视剧《黑狗》中再次演技大爆发，成为被观众和圈内人士认可的实力派演员。





代表作：

·电视剧：

《失踪：他们存在过》（2020）

《SF8》（2020）

《黑狗》（2020）

《阿斯达年代记》（2019）

《坏爸爸》（2018）

《做最后一餐饭的女人》（2018）

《广播罗曼史》（2018）

《六龙飞天》（2015）

《清潭洞丑闻》（2014）

《岬童夷》（2014）

《Three Days》（2014）

《你是谁》（2013）





·电影：

《Festival》（2020）

《Remain》（2020）

《犯罪都市2》（2020）

《你的婚礼》（2018）

《犯罪都市》（2017）

《牧羊人》（2016）





主要获奖经历：

第24届富川国际奇幻电影节 Korean Fantastic演员奖（2020）