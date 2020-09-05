防弹新歌登顶公告牌百强单曲榜
2020-09-05
#明星档案 l 2020-10-20
职业：演员
生日：1987年4月3日
出生地：庆尚南道昌原
身高：180cm
血型：A型
学历：首尔艺术大学表演系
出道：话剧《幻想情侣》（2012）
河俊在高二时曾和同学组建乐队，老师提议他尝试表演后，他便有了成为演员的想法。他的影坛偶像是好莱坞演员梅丽尔·斯特里普，他也希望自己能够成为像梅丽尔·斯特里普一样有影响力的演员。
河俊是一位有着出色的运动天赋的演员，童年时学习了跆拳道、剑术、芭蕾舞、韩国舞等，并一直保持运动的好习惯，使得他拥有了完美的身材。河俊在拍摄前也会特意提前两天进行力量训练及饮食调节，以在镜头前呈现最好的状态。
2018年，河俊在电视剧《坏爸爸》中饰演李民宇，他在片中扎实的演技和优秀的表现让观众记住了他，随后在电视剧《黑狗》中再次演技大爆发，成为被观众和圈内人士认可的实力派演员。
代表作：
·电视剧：
《失踪：他们存在过》（2020）
《SF8》（2020）
《黑狗》（2020）
《阿斯达年代记》（2019）
《坏爸爸》（2018）
《做最后一餐饭的女人》（2018）
《广播罗曼史》（2018）
《六龙飞天》（2015）
《清潭洞丑闻》（2014）
《岬童夷》（2014）
《Three Days》（2014）
《你是谁》（2013）
·电影：
《Festival》（2020）
《Remain》（2020）
《犯罪都市2》（2020）
《你的婚礼》（2018）
《犯罪都市》（2017）
《牧羊人》（2016）
主要获奖经历：
第24届富川国际奇幻电影节 Korean Fantastic演员奖（2020）
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