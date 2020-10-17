《漫话国乐》 送信 / 春香歌 / 山鹧鸪





不知道听众朋友最近有没有写信？现如今，不仅是亲笔写信，很多人连电话也懒得打了，因为随着智能手机的普及，发短信跟着流行起来，有话就用手机发短信说，简单又便捷。时过境迁，如今连士兵在部队里也可以使用手机，因此给士兵亲笔写慰问信的人也非常罕见了。





但不可否认的是，电话或短信的确缺乏写信那种浪漫又独特的感情。韩国著名诗人柳至环的代表作品《幸福》细腻地描写了女人通过书信表达的思念之情，开头写道：

“今日，

我又来到可以仰望碧蓝天空的邮局窗前给你写信……”





相信很多中老年人都有共同的经历，到了秋风徐徐吹来的时节，心情也跟着波动起来。这时候，人们会不禁想起思念的人，便把心中的思念之情写在信纸上寄出去，然后等待对方收信与回信。那段时间虽说是漫长的，可心中却充满了期待与幸福感。





今天给大家介绍以信件为题材的音乐。首先给您带来的是女唱歌曲半叶《送信》。

“请您别托人送信，

您来就是了，

其实可以托人送信，

但唯恐别人送来的信，

使您的心，

让我似懂非懂……”

这首歌曲的内容其实很简单：不要叫别人送信，你直接过来找我就是了，简短的几句话，却让人感受到浓浓的情意。

{音乐1：女唱歌曲半羽半界半叶《送信》/ 曹淳子}





传统歌曲相比现代流行歌曲除了节奏缓慢，歌词也不容易听懂，因此现代人想了解其中的含义也并不容易。但也因为这一点，人们得细细聆听与品味，这也是传统歌曲的魅力之一。





接下来请大家欣赏的是盘索里《春香歌》中李梦龙变身暗行御史后在回南原的途中读春香书信的片段。





在《春香歌》中，李梦龙为了去汉阳考科举，不得不与春香离别，这样一别就是好几年。最终，李梦龙终于考上了科举，当上了暗行御史。古时候“天高皇帝远”，当时既没有电话，也没有互联网，朝廷派官员去地方任职后，便很难知道官员做得好不好，这时候再派遣去了解情况的官员就是暗行御史。作为国王的特使，暗行御史的主要任务就是装扮成普通老百姓明察暗访，如果地方官员贪污腐败没有尽职，暗行御史有权立马处罚地方官员。





李梦龙在前往南原的途中意外与随从仆人方子邂逅。当时，方子正带着春香的狱中书信赶往汉阳见主人，而方子万万没想到主人会变成着装褴褛的乞丐出现在自己的眼前，所以路上遇到主人，主人搭话也没有认出他来，所以李梦龙不得不哄骗方子，才把春香的书信拿到手中开始读信。未料，春香在书信的开头写道：

“别后光阴过三载，

书信不通，

音信断绝，

是否青鸟消失了踪影，

北海万里也不见了鸿雁……”





春香在信的开头就抱怨离自己而去的情人，埋怨李梦龙与自己离别后一直杳无音讯。古时候，青鸟与鸿雁是信差的代名词，所以春香质疑李梦龙是不是找不到青鸟或鸿雁，因此才3年来连一封信都没有写给自己。而在信的结尾春香表示，自己虽然将因新任使道的虐待与蹂躏而冤枉地死去，但还是祝福情人鸿福吉祥。不难想象李梦龙读了春香的信会有多么难过。

{音乐2：盘索里《春香歌》中的“暗行御史在途中遇见方子~春香的狱中书信” /金素姬}





接下来介绍的是朝鲜王朝中期著名文人许筠写给梅窗的信。梅窗是全罗北道扶安颇有名气的艺妓，许筠与梅窗虽然性别、身份、地位都不同，可两人结下了超越男女之情的深厚交情。





有一年，与梅窗一往情深的地方官不幸去世。梅窗日夜思念已故情人，就在一个明亮的月夜，还到地方官的坟前边弹琴、边唱歌。人们听了误以为梅窗思念的对象是许筠，传闻迅速地扩散到许筠所在的汉阳，许筠得知消息后便写信给梅窗，信中写道：

“得知你在月夜下弹琴唱歌，

你为何不找幽深人静之处，

何必在已故情人的墓碑前唱歌被人们嘲笑呢？

况且众人的嘲笑指向我，

说你因思念我而悲痛地哭泣，

我，实在太冤枉了！”

不知道梅窗收到这封信时她的表情与心情会如何呢？应该是会又好笑，又好气吧！

{音乐3：《山鹧鸪》/ 玄琴-张恩善（音）、笙簧-孙范柱}