韩国政府为重新推动韩半岛和平进程所作的努力

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韩国政府能否以明年东京夏季奥运会为契机积极推进文在寅总统提出的韩半岛和平进程，引人关注。





今年1月14日，文在寅总统在新年记者会上较为详细地说明所谓的“东京构想”，试图为陷入胶着状态的南北韩关系创造突破口。日本新任首相菅义伟就职后，日本政府像似确定强行举办东京奥运会，因此文在寅总统对菅义伟首相表示，希望新冠疫情能够尽快得到平息，并祈愿日本明年能成功举办东京奥运会。对此，菅义伟首相向文在寅总统表达了感谢之意。特别值得一提的是，韩日两国首脑决定更紧密地协作推动韩半岛和平进程，文在寅总统还将以东京奥运会为契机，致力于改善韩日关系和南北韩关系。





文在寅总统期待在美国大选前举行美北首脑会谈，并再提《终战宣言》等，为重启美北首脑会谈展开一系列活动，但是美国方面表示，大选前将难以实现美北首脑会谈。如此看来，只能等到东京奥运会开幕的时候了。届时，美国大选已结束，美国新政府也已成立，因此美国新政府有可能与北韩进行对话。此外，明年若能举行东京奥运会，南北韩有可能就组建联队和共同入场等事宜进行磋商。如此一来，将会为改善南北韩关系和推进美北对话营造良好氛围。





韩国总统文在寅将基于2018年平昌冬奥会的经验，试图通过东京奥运会重新推动韩半岛和平进程。因为北韩参加平昌冬奥会后，南北韩举行了三次首脑会谈，美国和北韩举行了两次首脑会谈。与在韩国举行的平昌冬奥会相比，因东京夏奥会在日本举行，因此韩国政府将难以主导推进美北首脑会谈。但是奥运会是和平的象征，可作为举行美北首脑会谈的契机，且明年的夏奥会在离韩国很近的日本举行，因此如果韩国能妥善利用地理条件，或许能获得类似于平昌冬奥会的成果。此外，如果东京夏奥会得以举行，很多国家的领导人有可能出席开幕式。届时，如果北韩国务委员会委员长金正恩决定出席东京奥运会开幕式，也有可能举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈。如此一来，与平昌冬奥会时相比，反而更能取得促进美北会谈的效果。





有关于此，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩16日表示，预定于明年7月举行的东京奥运会有可能成为美国和北韩举行无核化协商的机会。奥布莱恩是最近与访问美国的韩国国家安保室室长徐薰举行会晤时作出上述表示的。因为时机在美国大选以后，美国现政府官员作出上述表示未免有些草率，但是奥布莱恩是在回答提问时作出上述表示的，并认为北韩也有意参加东京奥运会，因此在东京奥运会前后或奥运会期间有可能创造通过美北无核化协商缓和对北韩制裁的机会。如果特朗普总统成功连任，美国有可能积极促进美北对话。





此外，韩国国家安保室室长徐薰在此次访美期间，还同美国国务卿蓬佩奥等特朗普政府高层人士进行一连串会晤，且再提《终战宣言》。韩国总统文在寅在9月23日的联大演讲和10月8日在非盈利团体“韩国协会”的演讲中再次提及韩半岛《终战宣言》。但是美国方面认为《终战宣言》有可能给北韩提供主张解除韩美同盟、撤离驻韩美军的借口，因此主张在实现北韩无核化后，才能讨论《终战宣言》问题。文在寅总统认为，为完成韩半岛和平进程，必须发表《终战宣言》。也就是说，通过《终战宣言》让北韩更积极地参与无核化协商。但是美国主张首先实现无核化，然后再谈《终战宣言》问题。因此，韩国国家安保室室长徐薰最近访问美国，同美国高层人士就此问题进行协调，并就以无核化为前提发表《终战宣言》达成一致。





韩国国家安保室室长徐薰在此次访美期间致力于向美方转达文在寅总统对改善南北韩关系的意志，并争取美国总统国家安全事务助理奥布莱恩访问韩国，但是奥布莱恩可能在美国大选结束后访问韩国，如果特朗普总统连任失败，奥布莱恩访问韩国将无意义可言，因为民主党拜登政府成立后，将会更换国务院主要官员和对北韩协商团队。此外，民主党总统候选人拜登不喜欢“自上而下”的外交方式，他不会与北韩国务委员会委员长金正恩通过双边首脑会谈确定核心争议事项。但是在美国大选结束后，韩国政府仍将为重新推动韩半岛和平进程，同美国持续进行沟通与协调。如果民主党候选人拜登当选总统，很可能采纳过去民主党政府的对北韩战略。过去，奥巴马政府对北韩采取“战略性忍耐”政策，因此拜登政府有可能在其延长线上解决美国和北韩之间的悬案。其实，民主党总统候选人拜登是外交专家，他长时间在美国参议院外交委员会活动，且有对美北对话进行协调的经历，因此与奥巴马政府时期相比，有可能在北韩问题上得出实质性的成果，但与特朗普政府相比，速度可能会有所放缓，不过结果不会有太大的差异。





包括北韩在内，世界各国都在密切关注11月3日实施的美国总统选举。在此情况下，韩国政府必须积极改善南北韩关系和促进美北无核化对话，还要为重新推动韩半岛和平进程作出全方位外交努力。文在寅总统希望在美国大选结束以前尽可能重启美北对话，并为此打探北韩的心意。目前，北韩像似无意与美国进行对话，但是美国大选结束后，北韩有可能推动重启美北对话。届时，韩国政府将会再提《终战宣言》，并告知北韩与美国进行协调后达成协议的内容。因此，文在寅政府要在美国大选结束前进行准备，为重启南北韩对话和美北无核化协商铺平道路。





韩国政府是韩半岛问题的当事方，也是美北之间的协调者，因此有必要为重启南北韩对话和消除美北胶着局面作出最大努力。由于北韩国务委员会委员长金正恩在劳动党建党75周年阅兵式上发表讲话时表示有意改善南北韩关系，因此韩国政府必须为重新推动韩半岛和平进程作出更具体的努力。