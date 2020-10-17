ⓒ KBS

今年12月，韩国将举行等同于中国高考的2021学年度大学修学能力考试，但是缺考率可能创历史新高。高考业内人士分析称，韩国各级学校因新冠疫情而推迟开学且进行线上教学，很多学生自认为未能做好应试准备，因此今年放弃高考的考生有可能大幅增加。





北韩也有等同于韩国的高考制度。据悉，北韩的大学通过预备考试和正式考试两种方式录取新生。北韩从21世纪初开始提前举行大学预备考试。过去，第一学期开学时间为9月1日，但是现在改为4月1日，因此北韩大约于2月底或3月初在全国各地举行大学预备考试，必考科目为国语、英语、数学、物理、化学和体育，每个科目出6题。最近，革命史、文学、英语等科目减少至3题，化学、物理等减至2题，数学出3-5题，每个科目的满分为5分。预备考试成绩合格的考生才有资格到各大学去考正式考试。也就是说，考生通过预备考试拿到考试成绩合格通知单后，带着该通知单到大学去参加正式考试。





北韩高考制度的特点是由有关当局决定学生去应试的大学后通知学生。北韩当局以学生的预备考试成绩为基础，向高中分配入学推荐权，校方则对成绩、思想性等进行综合评估后，将学生推荐给大学。在此过程中，学生没有择选大学的权利，而是由学校单方面通知学生被推荐的大学，因此学生只能到被推荐的大学去参加正式考试。也就是说，北韩由国家决定学生报考的大学。韩国由学生自己选择想读的大学后报考该大学，但是北韩并非如此。北韩由劳动党中央科学教育部通知各道各大学有几个名额并分配入学推荐权，各道再以同样的方式下达各郡。因此，有些学生被推荐到名牌大学，有些学生被推荐到地方大学，有些学生则上不了大学。总之，北韩实行由劳动党中央科学教育部掌管的自上而下式教育制度。





在北韩，进入大学即可终身保障稳定的职业和美好的生活，特别是进入金日成综合大学、金策工业综合大学、平壤外国语大学等名牌大学，可踏上平步青云之路，因此北韩居民为让自己的孩子进入名牌大学而使出浑身解数。韩国的大学在选拔新生的时候以高中学业成绩和大学修学能力考试分数为优先，但是北韩的大学除预备考试成绩外，还综合考虑家长的社会地位和财力，因此大学预备考试成绩好的学生并不一定就能进入大学。考高考的时候，北韩的考生必须提交毕业证书或学历证明，还有所属机关和社会主义青年同盟共同签发的推荐信。写推荐信的时候会考虑到学生家长的职业和社会地位。北韩的大学入学标准反映出身成分、组织生活、入学考试成绩，并外加家长行贿多寡，因此有钱的家长首先跟学校教育处主任等建立良好关系，并行贿拜托推荐他们的孩子进入名牌大学。如果说，某校有50名学生毕业且可推荐5名学生进入名牌大学，那就只能推荐高层领导的孩子，如果名额增加5人，可推荐10名学生进入名牌大学，劳动党干部和新兴富豪就会想方设法让自己的孩子被推荐进入名牌大学，因此成绩优秀的学生若不伴随行贿，就无法期待被推荐进入名牌大学。





韩国的高三学生如果大学修学能力考试成绩欠佳或未能考取自己想读的大学，可在第二年重考。但是北韩的高三学生在毕业后未能进入大学，就很难在第二年重考高考。在北韩，如果高中毕业后未能进入大学，必须当兵或进入职场工作后才能获得重考高考的机会。问题是，北韩士兵的服兵役期通常为10年，专业领域需服役13年，特殊情况也要服7年兵役。一般来说，高中毕业后服满10年兵役，退伍后27-28岁时重考高考并进入大学，大学毕业时就已年逾30，这种情况在韩国并不稀奇，但是北韩的男人大都在30岁以前结婚生子，建立家庭，因此这时候进入大学读书并在毕业后再找工作似乎不太妥当，所以在北韩几乎没有人重考高考。





此外，韩国有不少学生选择出国留学，但是出国留学对北韩一般学生来说是难以实现的梦想，只有被劳动党中央委员会特别挑选的少数学生才能出国留学，但是有些海归还不如在北韩内大学毕业的人。与进入国内大学的学生不同，北韩对出国留学的学生严格调查其出身成分。当今世界上，像北韩这样的社会主义国家已不多见，且大都是资本主义国家，因此北韩当局唯恐留学生染上资本主义恶习而忧心忡忡。正因为如此，北韩当局只允许通过思想考核的学生出国留学。此外，留学回国的学生会遭受人权侵犯。留学的时候，他们虽然在北韩驻当地使领馆的督导下生活，但是北韩当局怀疑他们的思想有可能发生动摇，因此留学生回国后将会受到有关当局最长一年的监视。不论如何，留学回国的北韩海归派大都博学多闻且倾向于资本主义，这可能是北韩很多海归派被关进耀德政治犯收容所里的主要原因。





北韩的大学不是想读就能去读的地方，前途似锦的名牌大学更是如此，因为出身成分、考试成绩、家庭背景都好的北韩应届高中毕业生才能进入名牌大学，并在大学毕业后被分配到中央机关去工作。