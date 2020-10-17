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第25届釜山国际电影节21日开幕。本届电影节为期10天，将于30日落下帷幕。受到新冠疫情扩散的影响，本届电影节取消了包括红毯活动在内的开幕式和闭幕式，仅以放映电影为主，成为历史上首次。





受疫情影响，仅有68个国家的192部影片受邀参加本届电影节，远远低于往年的300部左右。不过电影界认为，本届电影节的受邀影片质量高于往年。开幕作品为《七人乐队》，在电影殿堂户外剧场上映。该片是一部多段式作品，由洪金宝、徐克等7位香港著名导演执导，每段以10-15分钟的篇幅描述了上世纪50年代以来香港社会的变迁和导演们各自对城市的记忆。闭幕作品为田村耕太郎执导的动画电影《Jose与虎与鱼们》，将于30日下午在电影殿堂户外剧场上映。





观众预计将遭遇诸多不便，为防止疫情扩散，影片上映的影院数和观众数受到大幅限制。原本约37个的放映厅减少至6个，均位于电影殿堂。放映次数也从每部电影2-3次减少至1次，因此入场券网络预售的竞争十分激烈，大部分主要作品的入场券已售罄。不仅如此，放映厅开放座位仅为所有座位的25%，所有影片的累计观众人数将仅为2万名。





受疫情影响，全球主要电影节大部分均未能如期举行，原本定于今年5月举行的法国戛纳电影节就被迫取消。尽管本届釜山国际电影节未能以完整的形式举行，但仍受到了全球电影界人士的热烈关注。韩国导演李沧东、朴赞郁、奉俊昊，日本导演是枝裕和，中国导演贾樟柯以及戛纳、柏林、威尼斯电影节执行委员会委员长和制作人等均发来了贺信。在本届釜山电影节上，影迷们可欣赏到柏林电影节、威尼斯电影节等全球主要电影节的参展作品和获奖作品，包括原本受邀参加戛纳电影节的56部影片中的23部。





每年10月举行的釜山国际电影节创办于1996年，是国际电影制片人协会承认的电影节，与东京国际电影节、香港国际电影节并列为亚洲规模最大的电影盛事。釜山国际电影节以非竞赛单元为主，竞赛单元仅有以亚洲新人导演的首部或第二部长篇作品为对象的“新浪潮”和以亚洲以外地区新人导演的首部或第二部长篇作品为对象的“未来景象”，这体现了釜山国际电影节培养、鼓励年轻电影人的主旨。此外，以介绍短篇作品、动画电影、纪录片和实验电影为主的“广角镜”也包含了部分竞赛单元。评价认为，釜山国际电影节正在为韩国和亚洲电影产业的进一步发展作出巨大贡献。