韩监查院：月城1号机组经济性被过低评估

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韩国监查院20日发布的《月城核电站1号机组提前关闭决定的合理性检查》报告指出，政府在2018年决定提前关闭月城1号机组的过程中，对其经济性作出了极不合理的过低评估。





最大在野党国民力量党对此表示，该报告相当于宣判文在寅政府的脱核电政策“死刑”，并要求处罚“干政”责任人。执政党共同民主党则回应称，报告并未指出对1号机组的经济性评估总体上是错误的。





月城1号机组是韩国首座加压重水堆核电站，于1983年投入商业运行。该机组的设计寿命于2012年结束，2015年获原子力安全委员会的批准，继续运行。月城1号机组原本计划运行到2022年，但是2019年因被评估为经济性过低而永久关闭。本次监查旨在检验该决定是否合理。有意见质疑，韩国水力原子力为配合政府的脱核电政策，故意压低了其经济性。争议的核心焦点在于对月城1号机组的经济性评估。监查院认为，韩国水力原子力和产业通商资源部更改了销售单价的标准，从而使发电销售收益被低估，同时关闭后所节省的费用也被过高评估。监查院还指出，产业部职员干预了经济性评估工作，损害了工作的可信任度，产业部前长官白云揆明知或极有可能知道这一情况，但仍予以默许。此外，监查院还表示，监查过程也曾遭到妨碍。





监查院的监查结果反而使争议进一步升级。报告虽指出月城1号机组的经济性评估存在缺陷，但是并未对监查目的即关闭决定的合理性作出判断。对此，监查院表示，仅凭经济性不足以判断提前关闭决定是否合理。提前关闭决定由运行方韩国水力原子力的理事会根据经济性、安全性、地区接受程度等因素综合判断做出，但安全性、地区接受程度不属于监查范围。有意见指出，此次监查结果并未给争议画上一个明确的句号，反而成为一个新起点。





此次争议一定程度上是由政府引起的。韩国水力原子力为延长月城1号机组的寿命，投资超过5900亿韩元对老化设备进行维修。2015年5月获得延长运行许可后，仅3年3个月便被决定永久关闭。韩国水力原子力做出提前关闭决定的主要依据是经济性，然而相关数据却前后不一，导致可信度大幅受损。韩国水力原子力2018年3月的分析显示，月城1号机组继续运行可带来3707亿韩元的经济收益，3个月后这一金额却大幅减至224亿韩元。这也引发了韩国水力原子力为配合政府政策故意压低1号机组经济性的质疑，使国会最终提出监查要求。





在野党表示，青瓦台、产业部、韩国水力原子力合谋窜改月城1号机组的经济性，在这一过程中发生了非法行为。在野党还要求将之定性为扰乱国家纲纪的行为，并处罚责任人。执政党则表示，监查结果无法作为判断月城1号机组提前关闭决定合理性的根据，要求在野党停止政治斗争。