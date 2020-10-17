SK海力士收购英特尔NAND业务

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SK海力士决定斥资10.3万亿韩元收购英特尔NAND业务，这也是迄今为止韩国企业规模最大的一笔收购交易。预计此次收购将为全球存储芯片市场带来巨大变化，三星电子和SK海力士将围绕霸主地位展开激烈竞争，韩国存储芯片在市场中的支配地位也将得到进一步提升。





SK海力士20日发布公告称，该公司与美国英特尔签署合约，将以90亿美元的价格收购后者的NAND业务。SK海力士已于当天上午召开理事会表决通过这笔交易。此次的收购金额远高于2016年三星电子收购哈曼的80亿美元，成为韩国企业规模最大的一笔收购交易。





SK海力士的收购对象为英特尔所有NAND业务，包括SSD业务、NAND元件和晶圆业务以及位于中国大连的生产工厂，不过英特尔的下一代存储技术“傲腾（Optane）”则不属于收购范围。





SK海力士收购英特尔NAND业务主要是为了弥补自身短板，其NAND业务远远不及DRAM业务。SK海力士的DRAM业务排名全球第2，今年第二季度DRAM占据公司业务的72%，而NAND仅占24%。SK海力士的收益也因此极易受到DRAM价格波动的影响，呈现不稳定的状态。对此，SK海力士于2014年先后收购了美国Violin存储芯片公司的PCIe存储卡业务和白俄罗斯Softeq的固件部门，2017年又以4万亿韩元的价格收购了日本东芝的闪存业务。不过这些交易仍不足以弥补其在NAND业务上的缺陷，因此才有了此次对英特尔的收购。通过这笔交易，DRAM在SK海力士业务中所占比重将降至60%，NAND则将升至40%，公司业务结构的稳定性大增，今后面对半导体市场价格波动将能够采取更为主动的应对措施。市场调查显示，截至2019年底，三星在全球NAND市场中排名第1，份额为35.9%，SK海力士为9.9%，英特尔为9.5%。SK海力士完成对英特尔的收购后，其市场份额将升至20%，超过占据19%的铠侠，跃居全球第2。尤其是在英特尔的强项企业SSD业务上，SK海力士将击败三星，登上冠军宝座。





韩国企业在DRAM市场占据了支配地位。今年第二季度，三星电子和SK海力士的DRAM市场份额分别为42.1%和30.2%，两者合计超过72%。而在NAND市场，三星电子排名全球第1，份额为33.8%。SK海力士排名全球第5，市场份额为11.4%，两者合计仅45%。不过此次交易完成后，SK海力士将获得英特尔11.5%的市场份额，韩国企业的市场份额合计将超过56%。