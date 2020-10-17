醉心于中国古代汉学的韩国人

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：高宁(首尔中国文化中心信息服务部主管）





中国文化源远流长，有着深厚的底蕴，吸引着全世界的学者竞相努力研究。作为东亚国家的韩国更是这样，自古两国一衣带水，文化融合的历史深远。首尔中国文化院深知扩大海外“中国文化通”群体的重要性，举办各种文化和学术活动，促进两国人民的交流和理解。

本期节目有请首尔中国文化中心文化信息服务部级宣传部长高宁来介绍一下相关情况。













南：您好！首先请你给大家介绍一下自己，好吗？

高：大家好！我是首尔中国文化中心信息服务部的高宁。我们中心是咱们节目的老朋友了，我们的王彦军主任、李少鹏副主任都曾做客直播间，介绍我们中心的重点项目。

南：疫情长期化，作为要聚集两国民众进行文化交流的文化中心，今年的工作一定非常不容易吧？

高：是的，我们今年年初本制定了很多优秀而且十分难得的活动项目。但是因为疫情的原因，不得不对全年的活动计划进行了完全的修改，能转为线上的全部转为线上，包括文化交流活动，还有我们面对韩国民众的文化课程。其结果，借助网络的威力，很多以前想参加却因为距离和时间等方面的原因，不能参加的人，现在通过网络都可以参加了，所以我们比以前获得了更多的受众，扩大了影响力。

南：非常敬佩你们的努力精神。据说你们最近又有了新的动作，能介绍一下吗？

高：对，我们中心的品牌活动项目有一个叫“品读中国”的讲座。今年8月27日我们把这段期间举行的讲座内容汇编成《“品读中国”讲座文集》在韩国出版了。一共收录了24位主讲人的34篇讲座文稿，内容分为中国文学、中国美食和中医学三个部分。还有几位是研究中国神话、杂剧、女性文学的韩国知名专家学者。内容涵盖《黄帝内经》、《封神演义》、《山海经》、《牡丹亭》等中国文学和《本草纲目》等中医典籍，以及美食文化研究。通过该书，我们可以看到韩国汉学研究成果的多姿多彩。









南：“品读中国”这个讲座是个怎样的讲座呢？

高：“品读中国”讲座是我们首尔中国文化中心常态化的品牌项目。创办于2018年，到2020年已经举办了3年了。先后邀请首尔大学、高丽大学、延世大学、梨花女子大学、汉阳大学、仁荷大学、韩国外国语大学、韩国广播电视大学等著名高校的30多位知名教授，围绕中国戏曲、经典文学名著和中国医学等主题开展系列讲座。成立的初衷就是为韩国的汉学家提供一个学术和思想交流的平台。至今线下听众已经累计超过3000人，受到了汉学界和韩国大众的好评。

南：那么韩国民众对这个讲座的反应如何呢？

高：韩国民众对中国文化的热爱超乎我的想象。我们的讲堂有100个座位，但每次到现场听课的人都超过100人，所以我们每场讲座都要加设很多移动座椅。就这样，还有不少听众是站着听完讲座的。每天7点半到9点半，即便阴天下雨，从不影响到现场听课的人数。

我每次都会在现场摄影摄像，我发现观众席上的很多观众都拿着笔和纸，伏在膝盖上，从头到尾都在记笔记，而且笔记很多都是用汉字做的！

讲座结束后我们还有30分钟的问答时间，主讲人与听众互动，解答听众的问题。很多听众提的问题都相当专业，一听就知道这个人也对这方面有深厚的研究底蕴。我们有一期讲座是关于宋代女词李清照的，有一位观众与主讲人互动，起身唱了一首李清照词《月满西楼》。









南：韩国人对中国古典文化的研究程度看来还是蛮深的啊？

高：是的。韩国汉学研究专家学者们的水平之高、领域广泛、兴趣之深厚令人惊叹。比如，前韩国中央大学的中文系教授权重达，他研究《资治通鉴》20余年，出版的相关论著摞起来都比我高。我们邀请权教授来中心举办了《资治通鉴》系列讲座10讲，韩国民众反响特别热烈。

在韩国，无论是哲学经典、神仙方志、戏曲文学、史学巨著、唐诗宋词、现代诗歌等等，都有学者在研究。即便是《山海经》、《封神演义》、《搜神记》、《史记》、《资治通鉴》、《吕氏春秋》这些就连中国人读起来都有难度的著作，都有学者在做专门研究。很多专家把毕生精力都投入到汉学研究中。比如首尔大学中文系李昌淑教授研究中国戏曲，高立大学的崔溶澈教授研究红学，韩国外大中文系教授朴宰雨研究鲁迅文学，梨花女大中文系的郑在书教授研究神话故事，汉阳大学中文系吴秀卿教授研究中国话剧，中央大学的权重达教授研究《资治通鉴》，他们都在汉学领域成就了一片他们自己的天地。（图片来自嘉宾）