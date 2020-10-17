B1A4三人组迈出第一步 时隔3年发行新专辑《Origine》

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信宇、灿多、孔璨组成的B1A4于10月19日发行第4张正规专辑《Origine》回归，这也是B1A4 2017年9于而发行《Rollin’》以及成员信宇退伍后，时隔3年再次发行团体作品。

新专辑收录了主打歌《像电影一样》以及《What is LovE?》《DIVING》《For BANA》《TONIGHT》《水滴》等共12首新歌，其中也有各成员的solo歌曲。成员们参与了所有歌曲的创作，因此这也是完全体现B1A4音乐理念的一张专辑。

主打歌《像电影一样》的MV也同专辑音源一同公开。MV内容也如歌曲题目所示，展现了像电影一样的各式场景，如以游乐园、宇宙、夜空为背景出现的华丽的游乐设施、惊悚的僵尸等，极具趣味性。

信宇在专辑发行当天举行的showcase中表示：“这是改为3人组之后发行的第一张专辑，说实话心理负担感非常大。我认为这张专辑是一次很大的变化和挑战。我们也了解歌迷所经历的伤心，所以更加用心准备了这张专辑。以前我们习惯单独参与专辑的制作，但新专辑我们相互之间进行了更多的沟通，也一同考虑了B1A4今后的发展方向。成员间有史以来最频繁的见面和最多的会议，是这张专集的特点。”