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秋季抑郁症又叫做“季节性情绪紊乱症”，其发生明显地受到季节影响。此中原因，主要是和秋季的气候变化密切相关。进入秋季后天气转凉，昼短夜长，日照时间随之缩短，人体自身的生理机能受到抑制，生物钟节律也随着变化，大脑所分泌的“褪黑激素”亦随之增加，从而导致抑郁情绪产生，使人意志消沉，情绪低落。

首先，我们要了解哪些人群容易患秋季抑郁症。

一、室内工作者。尤其是体质较弱和极少参加体育锻炼的脑力劳动者。这类人通常交际范围小，缺乏人际间的直接交流沟通，容易积累负面情绪；另外对网络的依赖性大，人会不自觉地自我封闭，与外界脱节，不利于心理健康。

二、工作压力大的人 。秋季释放途径减少，极易积累压力，对本身工作压力就大的人很不利。加上还要面临年关压力，包括工作压力、过年压力等，这都是秋季抑郁比其他季节高发的特殊因素。

三、性格敏感的女性。原因在于女性天生比男性对天气的变化更敏感。从心理来看，性格内向敏感的女性对外界刺激的反应能力较低，更容易引起情绪抑郁。

那我们有什么办法可抵御秋季抑郁症呢？首先，秋天日晒时间短，所以我们要有意识地多晒晒太阳，在晴朗的日子里多在阳光下做些户外活动，不仅补钙，同时也给我们的心情加满油、充足电。如果不得不长时间处在室内，则可以在白天拉开窗帘，并保证室内的光照度。另外，要增加体育锻炼，提高自身体质。通过运动来促进新陈代谢、增强体质、提高免疫力是我们不论季节都要坚持的，所以秋天的寒冷不能成为偷懒的借口。我们可以在做好适度保暖的前提下，坚持规律的运动健身，像慢跑、打拳、健身操以及各种球类运动等都可以根据自身情况进行选择。此外，还要注意膳食营养均衡，增加热量摄入以抵抗秋季的寒冷，例如牛羊肉类、蛋奶以及花生等坚果都能提供较高的热量。但要注意增加热量是在营养均衡的基础上进行的，新鲜的蔬菜水果还是不能缺。





（文中窍门来自刘*听友）