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韩国铁路已有121年的历史，四通八达，全国共有4100多公里的铁路，是重要的公共交通手段之一，方便人们的生活。尤其是随着2004年高铁的正式开通，韩国的铁路史迎来了新篇章，KTX(Korea Train Express的简称)载客量从2007年的3700万人增加到2016年的6400万人，占铁路总载客量的近50%。





目前，韩国的高铁分为最先开通的KTX与2016年开通的SRT（Super Rapid Train的简称）。以KTX为例，由韩国铁道公社运营的KTX于1992年着手动工，第一期工程斥资18万亿韩元，历时12年于2004年4月正式开通，由此韩国成为世界上第5个拥有高铁系统的国家。KTX的最高时速为300公里以上，从首尔至釜山的运行时间为2小时18分钟，比之前缩短了近2小时。如今，KTX线路有京釜线、湖南线、江陵线、全罗线、东海线等，其中最新开通的是今年3月开通的新庆州至浦项的东海线。目前，韩国正在建设从巨济至金泉的“南部内陆高铁线路”与从仁川、水原出发的“东西高铁线路”等，都是与其他线路连接的。





KTX在初期采用的是法国TGV的子弹头列车，由TGV等外国承包商供应适合韩国铁路的动车组列车，韩国则负责电力、铺轨等工程项目。此后，在法国TGV的技术转让下，经过多年的努力，2004年12月韩国以独家技术成功研发出动车组HSR-350X并完成试运行，由此韩国成为世界上第4个拥有高铁技术的国家。如今，韩国还拥有HEMU-430X、VHST-600X等试验用动车组，并正在致力于研发最高时速为400公里的动车组列车，届时首尔至釜山的运行时间将缩短至1小时30分钟。另外，以HEMU-430X为原型的时速260公里的动车组EMU-260已于去年投入生产，如今正在进行试运行，有望即将投入江陵线等线路。EMU-260虽然比KTX速度慢一些，但弥补了KTX的缺点，适合韩国地形与线路，且所有车厢都带动力（动车），容易加速，在各方面都比较稳定。