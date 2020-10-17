体验足不出户的“到此一游”——韩国“MECLOUDS”公司

ⓒ MECLOUDS HR

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“MECLOUDS”公司，这是一家基于360度实时虚拟现实视频技术实现非面对面旅行推荐服务的提供商。让我们与公司首席执行官金成龙（音译：김성룡）先生一道聊一聊他们公司。





人们可能不熟悉无接触式旅行服务。客户可以申请前往偏远地区旅行的服务，代理人可以代表客户访问该地点并收取预先谈妥的费用。客户的要求是实时体验，因此该服务不同于常规的在线旅行和代理服务。在制作了14年的广播节目后，金成龙先生看到许多人由于时间和成本等各种问题而放弃了出国旅行、展览或其他活动的计划。作为解决方案，他提出了基于双向匹配的旅行服务。





客户不必担心与国外代理人之间的交流。这一服务还具备对于语音或短信的实时翻译功能，不存在任何语言障碍。客户可以自由表达他们对所去的地方以及看到的场景的意见。由于可以从云服务器记录和下载实时图像，因此体验之后还可以继续使用。现如今，由于新冠疫情大流行，出国旅行和出差都变得非常困难，这就是为什么韩国“MECLOUDS”公司的非面对面旅游平台吸引了更多人的关注。韩国“MECLOUDS”公司的远见卓识及其技术受到广泛好评。





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韩国“MECLOUDS”公司准确地预测了时代的需求，并适时推出了无接触式旅行服务，但要真正提供服务并不容易。5G服务对于任何实时虚拟现实解决方案都是必不可少的，但许多国家5G网络仍未覆盖。另外，很难找到拥有VR摄像机的用户。





韩国“MECLOUDS”公司已经申请了一项关于控制搭载VR摄像机的机器人探索难以到达地方的技术专利。公司正准备提供视频配对教育服务，在该服务中，人们可以以视频的方式授课。韩国“MECLOUDS”公司的目标是将代理人的作用从简单的旅行指南扩展到为丰富其他用户体验作出贡献的创作者。人们可以通过从Google Play商店下载应用程序来使用韩国“MECLOUDS”公司的服务。韩国“MECLOUDS”公司表示将继续升级各种服务。





通过韩国“MECLOUDS”公司的服务，许多消费者已经有了新的记忆。例如，人们可以通过他们的平台感受北极极光的壮观场面或者远程参加孩子的亲子活动。我们希望韩国“MECLOUDS”公司能够帮助更多的人分享美好的回忆，超越时间和地点以及人们身体方面的限制。