中国经济“V型”反弹

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新冠疫情发生后，中国经济曾一度停滞不前，但现在已经回到正轨。第三季度，中国经济增长比前一个季度更快，这表明中国经济从新冠疫情中迅速恢复，实现“V型”反弹。从新冠疫情暴发到经济实现快速反弹，这是一个非常了不起的成就。今天，我们邀请到了美中产业经济研究所的所长赵容灿（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊中国经济的快速恢复以及它对韩国经济的影响。





第三季度，中国GDP同比增长4.9％，高于上一季度的3.2％，连续两个季度实现正增长。这表明中国经济已经完全从新冠疫情的冲击中复苏。与去年同期相比，中国今年前三个季度的GDP累计增长只有0.7％。但考虑到其他主要经济体仍处于负增长，中国经济实现“V型”反弹是非常重要的成就。英国智库凯投宏观（Capital Economics）认为，由于中国政府推出了有效的经济刺激措施，中国经济已回到疫情前的增长水平，在主要经济体中独树一帜。中国的生产、投资和出口均表现良好，就连低迷的消费也已经连续两个月实现增长。在本月初的中国国庆黄金周期间，有多达6.37亿人在中国境内旅行。在8天的时间里，旅游收入达到4665亿人民币，而零售和餐饮企业的销售额达到1.6万亿人民币。在令人鼓舞的迹象背后，预计中国第四季度的增长率将超过5％甚至6％。





中国经济遭受了新冠疫情的直接冲击，第一季度经济萎缩了6.8％，这是自1992年开始统计经济季度增长数据以来的首次下降，但这种下降趋势并没有持续多久。中国经济在第二季度增长了3.2％，在7月至9月间的第三季度增长了近5％，从而实现了“V型”反弹。今年的前三个月，中国在某些地区实施了封锁措施，以防止新冠疫情扩散，但第二季度生产大面积恢复，国内消费集中在第三季度释放，最终摆脱了新冠疫情的影响。





国际货币基金组织在10月的最新报告中预测，中国将是今年唯一实现正增长的主要经济体，并预测中国经济今年将增长1.9％，2021年将增长8.2％。特别是中国的消费正显示出复苏迹象。由于中国政府采取了积极的措施来增加支出，9月份的零售额同比增长了3.3％，预计10月份这一数字将增长更多。2021年是中国第14个五年规划的开局之年。明年，中国可能会实现投资和工业产值双增长，成为全球经济的增长引擎。





中国经济的增长势头推动了外汇市场上强劲的人民币走势。鉴于韩中两国之间紧密的经济关系，韩元也随着人民币升值而升值。预计中国强劲的经济反弹将对韩国经济产生积极影响。





中国经济快速复苏对韩国经济来说是一个利好消息。韩国向中国出口汽车、电子零件和化妆品，相关韩国公司将能够迅速恢复出口。中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日举行，将确定中国经济的“十四五规划”。据报道，中国将在半导体、人工智能、大数据和物联网等高科技领域投资1.6万亿美元，以打造全球制造业强国。中国每年进口大量半导体，韩国半导体和显示器制造商必将从中受益。一项针对在中国开展业务的韩国公司的调查显示，其第三季度企业景气实查指数达到两年来的最高水平。随着中国商业环境的改善，该指数有望在第四季度进一步上升。





在中国经济加快步伐的同时，人们对美国和欧洲经济衰退的担忧正在增加，目前美国和欧洲的新冠疫情再次暴发。欧洲的第二波疫情比第一波更糟糕，今年秋天的感染率明显高于3月和4月。欧洲许多国家已经推出严格的隔离措施，这预示着第四季度的经济将会举步维艰。新冠疫情在美国愈演愈烈，由于白宫与民主党之间关于新冠疫情救济计划的谈判推迟，高盛和美国银行进一步下调了美国经济第四季度的增长预期。目前，中国经济复苏对韩国经济来说是个好消息，但是新冠疫情在美国和欧洲再次暴发的风险给全球经济带来了极大的不确定性。





韩国能否实现全面的经济复苏取决于新冠疫情在美国和欧洲蔓延的速度。根据韩国经济研究院最近以经合组织的资料为基础进行的分析显示，中国GDP年增长率每下降1个百分点将导致韩国经济增长放缓0.4个百分点。但问题是，美国经济对韩国经济产生类似的影响。





由于受不利的外部因素影响，韩国经济面临着许多下行风险。全球经济正处于衰退之中，许多国家已经封锁边境以防止新冠疫情进一步蔓延。美国总统大选后，美国是否会采取大规模刺激措施还尚不确定。依赖外部市场的韩国经济也存在诸多不确定性。此外，美国对中国的经济复苏感到不安，人们担心美中贸易冲突会进一步加剧，这是另一个可能影响韩国经济的负面因素。





美国是韩国的安全盟友，中国是韩国的重要贸易伙伴，韩国在美中之间紧张关系下承受着巨大压力。如果韩国保持模棱两可的态度，美中两国有可能在政治或经济领域采取措施向韩国施压。韩国应该更多考虑本国利益，政府需要找到与世界大国沟通协调的战略，而韩国公司必须迅速制定计划，为最坏的情况做准备。没有明确的国家战略，公司就不会进行新的投资、技术合作、研发投资、市场扩张和增加就业，而只能持观望态度。就目前而言，韩国政府提出国家目标和愿景尤为重要。





中国经济复苏势头强劲，与此同时人们越来越担心美国和欧洲经济体可能陷入衰退。韩国经济也将可能面临全球经济双重考验，韩国迫切需要采取适当措施，实现韩国经济持续平稳健康发展。