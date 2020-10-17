



职业：演员、歌手

生日：1994年11月24日

出生地：首尔

身高：160cm

血型：AB型

学历：高丽大学国语国文系

出道：电视剧《龙八夷》（2015）





在成为演员前，朴慧秀曾希望作为一名歌手出道，她参加了人气选秀节目《K-Pop Star 4》，当时她以不俗的唱功为观众留下了深刻的印象，节目中演唱的《通话连接音》甚至流行一时，但遗憾最终并未能进入前10强，却也为其开启了进入演艺圈的大门。

2015年，朴慧秀进入电视剧《龙八夷》剧组，在其中饰演周元的妹妹，首次在荧屏中以演员身份与观众见面。之后便成为影视剧常客，并在电影《摇摆狂潮》中再次展现了自己的唱功和舞蹈功底，成为影片的一大亮点。她也表示，如果有机会，希望能够发行属于自己的音乐专辑。

除了表演和音乐，朴慧秀的语言天赋也很优秀，她的专业是高丽大学国语国文系，此外还短暂赴美游学，因此能说流利的英文，同时也对中文抱有兴趣，并能用中文进行交流沟通。





代表作：

·电视剧：

《Dear.M》（2020）

《师任堂，光的日记》（2017）

《内向的老板》（2017）

《青春时代》（2016）

《龙八夷》（2015）





·电影：

《三振集团英语托业班》（2020）

《摇摆狂潮》（Swing Kids）（2018）

《你会在那里吗》（2016）





主要获奖经历：

第39届黄金摄影奖 最佳新人女演员奖（2019）

亚洲艺人大奖 Rising Star奖（2016）