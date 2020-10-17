《漫话国乐》 壬戌之秋 / 划桨歌 / 船歌





苏轼是中国北宋时期杰出的文学家。他在朝廷当官时，因为极力反对王安石变法而被诬陷入狱，此后经过多方营救得以被释放，但又不幸被贬为黄州的地方官。苏轼赴任后不久，好友杨世昌去黄州见他。苏轼为了接待朋友，特意带朋友去赤壁游船。当时，苏轼将月夜美景与泛舟江上饮酒吟诗的舒畅情怀记录了下来，成就了苏轼山水旅游散文的代表作《赤壁赋》。





《赤壁赋》的开头以浪漫的笔调描写道：

“壬戌之秋，

七月既望，

苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来，

水波不兴。

举酒属客，

诵明月之诗，

歌窈窕之章……”

意思是说：“壬戌年秋天，农历7月16日晚，苏轼与客人在赤壁泛舟。这时，清风阵阵拂来，水面波澜不起。举起酒杯向同伴敬酒，吟诵明月的诗，歌颂窈窕一章”。





晴空明月下，清风徐徐吹来，与好友一起坐在船上喝酒吟诗，别有一番乐趣。在韩国也不乏以《赤壁赋》为灵感的国乐，今天首先给大家带来的是女唱歌曲界面调《壬戌之秋》。





“壬戌之秋，

七月既望，

乘船赴金陵垂钓，

以鱼换酒，

可惜今日无苏东坡之流，

孤身一人泛舟游钓鱼……”





这首歌曲发出感叹，因身边没有像苏轼一样享受风流的知己，所以只好独自泛舟钓鱼。

{音乐1：女唱歌曲界面调头举《壬戌之秋》 / 金英基}





古人特别喜欢泛舟。朝鲜王朝著名画家金弘道的《月夜船游图》描绘了平壤的高官在月夜下游船的情景。这幅画以高官乘坐的华丽大船为中心，周围还有乐工与妓女乘坐的船只、护卫船只等数十艘船只。江边的情景衬托出游船队伍热闹的气氛，一群老百姓闻声而来，人人手举火炬，使得江边一带灯火通明，人们以兴奋、好奇的目光观看贵族泛舟的壮观场面。





当时，如此大规模的泛舟是罕见的事情，一般只是在小船上请来妓女与乐工享受风流。如果不行的话，像苏轼一样两、三人一起坐船，欣赏周围的风光，吟诗作乐。对于当时的书生来讲，泛舟是一种与自然合二为一的特别的体验。





以前，汉江上穿梭着往返仁川与汉阳、搬运物资的船只，叫柴船。柴船在江华岛将木柴、鲜鱼等物品运往汉阳，在汉阳则载着大城市的生活用品返回江华岛。当时柴船的船夫并不多，他们在遥远的航路上轮流划船并不容易，逆流而上的时候更是得使出浑身解数，这时他们会为了凝聚力量而高声齐唱劳动谣。相反，顺流而下的时候就不用费劲了，这时候船夫们才有空欣赏周边的风光，且可以悠闲地唱一段自己喜欢的歌。《柴船歌》就是柴船的船夫们唱的劳动谣。

{音乐2：《柴船歌》中的“划桨歌” / 金容宇}





如今，很多人已不记得1988年首尔奥运会闭幕式上金素姬名唱献唱过这首民谣。当时，韩国从战争的废墟中重建家园刚过去30余年的岁月。之前，韩国人为了尽早摆脱世界上最贫困的国家，任劳任怨、吃苦耐劳、辛勤工作。令人感到欣慰的是，通过全球体育盛会首尔奥运会的成功举办，韩国不仅向全世界展现了创造“汉江奇迹”的韩民族的潜力，韩国的国际地位也获得了大幅提升。金素姬名唱就是在首尔奥运会闭幕式的尾声献唱《船歌》的，借此告别离去的人并期待着未来——充满希望的未来。





《船歌》改编自盘索里《沈清歌》中沈清乘船前往印塘水的途中唱的歌，表现出哀婉、高亢而优美的抒情气氛，如今作为南道民谣深得人们的喜爱。

{音乐3：《船歌》/ 金素姬等人}