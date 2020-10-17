美国大选结果将给对北韩政策和韩半岛局势带来何种影响

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距离11月3日美国总统选举仅剩下不到一周的时间，但是在共和党候选人特朗普和民主党候选人拜登中，尚难以断定哪位能当选新一届美国总统。





当地时间10月22日，特朗普总统和拜登候选人在大选前最后一场电视辩论中就北韩问题展开了激烈的攻防战。与第一场电视辩论时不同，在本次辩论中，两位候选人就北韩问题展开了激烈的辩论。特朗普总统强调，在奥巴马政府时期，北韩问题丝毫未能得到解决，反而走向战争边缘。但他当选总统后，同北韩国务委员会委员长金正恩举行三次会晤，并在他的努力下阻止了战争。民主党候选人拜登则称金正恩为流氓、暴力分子，并表示特朗普总统反而在帮助北韩等，对特朗普总统的对北韩政策提出质疑，但也表现出在无核化的前提下与金正恩委员长进行会晤的意志。由此看来，不论哪位当选总统，都会试图以和平的方式解决北韩核问题，但是两位候选人的作风截然不同，形成明显对比。分析认为，特朗普总统将对北韩持续采取柔和政策，但是拜登候选人将对北韩采取刚柔并济战略。此外，特朗普总统若能成功连任，美国和北韩仍将采用自上而下的谈判方式。但是拜登候选人当选总统，可能并非如此。





特朗普总统将遏制北韩试射射程覆盖美国本土的洲际弹道导弹作为其外交业绩，并将北韩问题用于国内政治，因此特朗普总统若能成功连任，今后有可能为导出外交成果而推进举行第三次美北首脑会谈。如果特朗普总统成功连任，有可能在其连任初期试图与北韩改善关系，并为解决无核化问题而加大对北韩施压力度。特朗普总统将通过与金正恩委员长互致亲笔信或进行会晤的方式为无核化铺平道路，进而讨论发布《终战宣言》和签署《和平协议》问题。在北韩的立场上，如果特朗普总统成功连任，金正恩委员长将基于与特朗普总统长期建立的信任关系，通过自上而下的谈判方式了结无核化问题，进而改善双边关系，缓和对北韩制裁，因此北韩内心希望特朗普总统能够获得连任。

民主党总统候选人拜登在奥巴马总统执政时期担任副总统，因此如果拜登当选总统，很可能继承美国前总统奥巴马的对北韩政策基调。但是有分析认为，由于北韩的情况发生变化，拜登也有可能放弃奥巴马前总统的“战略性忍耐”方式，促使中国和俄罗斯对北韩施加压力，让北韩回到无核化谈判桌前。实现北韩无核化、建立和平关系是美国两位总统候选人共同的目标，但是民主党候选人拜登不喜欢自上而下的谈判方式。拜登虽然表示在无核化的前提下有意与金正恩委员长会晤，但是北韩首先要同美国举行工作协商。目前，美国由副国务卿比根负责此事，但是民主党候选人拜登当选总统，新政府将会成立新的对北韩协商团队，之后，美国和北韩在工作协商中就无核化问题达成一致，拜登才会与金正恩会晤。不论如何，如果民主党候选人拜登当选美国总统，有可能巧妙地协调奥巴马前总统和特朗普总统的对北韩政策。





韩国政府也和世界各国一样密切关注美国大选，并在积极制定应对不同情况的对策方案。10月26日，韩国外交部长官康京表示，如果美国新政府成立，将重新研讨对北韩政策，且在此过程中会出现多种新的变数。因此，康京和外长和韩半岛和平交涉本部长李度勋计划在美国大选结束后火速访问美国，以缓和美北关系，并为重新推动文在寅总统提出的“韩半岛和平进程”作出努力。





在美国大选结果即将出炉的情况下，北韩表示谁当选总统都无关紧要等，展现出超然的态度。如果特朗普总统获得连任，北韩将积极展开亲笔信外交，并推进举行美北首脑会谈。如果民主党候选人拜登当选总统，北韩有可能以改善南北韩关系为杠杆，创造美北协商的突破口，并通过武力挑衅等方式提高对美协商能力。由此看来，北韩在10月10日举行的劳动党建党75周年阅兵式上公开新型洲际弹道导弹和潜射弹道导弹含有向明年1月成立的新一届美国政府炫耀其军事力量之意。也就是说，如果新一届美国政府仍对北韩采取强硬政策，北韩有可能发起军事挑衅。如果特朗普总统成功连任，北韩国务委员会委员长金正恩会向特朗普总统发送贺电或为祝贺特朗普总统连任而派遣亲善使节团。如此一来，特朗普总统有可能在连任初期为解决北韩核问题作出更大努力。但是，如果民主党候选人拜登当选总统，有可能使北韩的处境变得更加困难，因为金正恩委员长要与拜登通话或会晤，可能需要很长一段时间，且在此过程中必须与美国通过工作协商恢复信任，并就北韩核问题导出令美国满意的成果，因此短期内将难以改善双边关系。在此情况下，北韩固然会为解决核问题作出努力，但是美国若不作出一定程度的让步，北韩也有可能发起军事挑衅，以在谈判中占据有利位置。





11月3日举行的美国大选结果将左右美北无核化协商的未来，但是不论谁当选美国总统，韩国政府仍将在韩美同盟的基础上，为改善南北韩关系和推进美北无核化协商作出不懈努力，并积极构建韩美日安全合作机制。在此，我们期待韩国政府今后能同新一届美国政府加强沟通与协调，从而制定有助于推进并实现无核化的对北韩政策。