北韩外交官流亡海外的情况

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韩国政府最近确认，2018年11月在意大利潜踪隐迹后试图流亡美国等第三国的前北韩驻意大利大使馆临时代办曹成吉已于去年7月入境韩国。曹成吉是继2016年8月前北韩驻英国大使馆公使太永浩后时隔3年投奔韩国的北韩高层外交官，也是金正恩委员长执政后首位投奔韩国的北韩大使级外交官。过去，也有几位在驻外使领馆工作的北韩外交官投奔韩国。





在北韩外交官中，最先投奔韩国的是前北韩驻刚果大使馆一等秘书高英焕。高英焕在北韩的时候任外务省课长，之后被派往非洲地区担任外交官，1991年6月投奔韩国。高英焕投奔韩国后，曾任国家情报院下属国家安保战略研究院副院长，最近作为南北韩及韩半岛问题专家，经常上综合频道时事节目讲评。1996年1月，北韩驻赞比亚大使馆三等秘书玄成日同夫人一道投奔韩国。玄成日之所以投奔韩国是因为其夫人遭北韩驻赞比亚大使打耳光等受到屈辱后，向韩国驻赞比亚大使馆提出流亡申请，因此玄成日唯恐因其夫人问题被召回北韩受到处罚，也向韩国驻赞比亚大使馆提出流亡申请，并同夫人一道投奔韩国。当时，玄成日的父亲是北韩高层官员，因此玄成日夫妇投奔韩国给北韩带来巨大冲击。2016年，前北韩驻英国大使馆公使太永浩投奔韩国。特别值得一提的是，太永浩是首位出马竞选国会议员的脱北居民，并最终当选韩国第21届国会议员。





在北韩外交官中也有人投奔第三国。1997年8月，前北韩驻埃及大使张承吉携家属一道投奔美国。因为这是北韩最高层外交官首次投奔西方国家，从而掀起了巨大波澜，吸引了世界的目光。张承吉40岁出头就担任北韩外务省副部长，他作为能力出众的外交官及中东问题专家，被任命为北韩驻埃及大使，在开罗度过3年时光，即将卸任返回平壤。但是在张承吉潜踪匿迹之前，在巴黎担任北韩驻法国贸易代表部参赞的胞兄张承豪同夫人及子女一道隐匿踪迹，因此被推测为兄弟俩一道向美国寻求政治庇护。不论如何，在张承吉隐迹3天后，美国国务院发言人表示，张承吉夫妇及其胞兄家属向美国寻求政治庇护，而美国政府决定提供政治庇护。据悉，美国中央情报局在未通知埃及政府的情况下，帮助他们用假名和美国旅行证逃离开罗。张承吉入境美国后已经过20多年，但他迄今回避展开对外活动。





在海外工作的北韩外交官属于特权阶层，且被派驻到国外的驻外使领馆能了解国际形势等增广见识，因此对北韩居民来说，外交官既是羡慕的对象，也是向往的职业。那么，北韩外交官为什么选择流亡海外呢？有关于此，韩国统一部表示，经北韩驻丹麦和瑞典大使馆后，在英国工作10年的前北韩驻英国大使馆公使太永浩之所以投奔韩国是因为他对金正恩体制感到厌倦和对自由民主主义产生憧憬。外交官因出国在外生活，可接触到自由民主主义和资本主义经济制度，并对北韩内部情况和西方国家的情况进行比较。据悉，前北韩驻英国大使馆公使太永浩在海外工作期间，通过韩国电视节目和韩国电影看到韩国社会发展景象，这也是他决心投奔韩国的原因之一。此外，太永浩认为在金正恩政权的恐怖统治之下随时都会遭受清算斗争，并对子女教育问题及他们返回平壤后的北韩社会适应问题等进行考量后，最终决定为他本人及下一代选择了韩国之行。在开放的社会接受教育的年轻子女的价值观也是令北韩外交官做出现实性选择的主要原因。此外，北韩外交官虽然属于北韩精英阶层，但是以其工资难以在派驻国生活，且工作环境极为恶劣。一般来说，派驻在海外各国的外交官，其业务执行费等必要的经费由本国政府提供，但是北韩中央政府不提供这些经费，因此北韩外交官不得不通过非法手段筹措所需经费。据悉，派驻在海外各国的北韩一般外交官一个月的工资仅为200美元左右。以此工资，他们难以在驻在国生活，公使的工资也不多。据了解，前北韩驻英国大使馆公使太永浩的月工资为650美元。由于情况如此，北韩为节省经费而强迫外交官夫人担任业务助理等职务。特别值得一提的是，欧洲某国将北韩外交官视为低收入阶层，并提供该国无偿医疗服务。派驻在美洲地区的北韩外交官大都由当地北韩同胞团体或亲北韩团体提供医药品援助。此外，派驻在东南亚和非洲地区的北韩外交官被疟疾等传染病感染后，有时因未能得到妥善治疗而在健康恶化的情况下返回北韩。





由于北韩外交官流亡海外事件时而发生，北韩当局为防止民众产生动摇而加大监视管控力度。2016年，北韩驻英国大使馆公使太永浩投奔韩国后，北韩当局为防止居民脱北而加强对北中边境地区的监视活动。2017年2月13日，北韩国务委员会委员长金正恩同父异母的哥哥金正男在马来西亚被暗杀后，北韩为防止驻外使领馆外交官等流亡海外而下令外交官间加强相互监视、相互告密。北韩外交官流亡海外事件发生后，北韩对边境地区居民，特别是为赚取外汇经常越过北中边界做买卖的商人和劳动党干部加大监视管控力度，并对电话或手机的通话内容进行审查。如果越过边界后返回北韩，就会查问其具体的行踪和越界的目的。此外，国家安全保卫部人员每天在边境地区展开所谓的“政治教养事业”，因为北韩高层外交官投奔韩国的事实在边境地区传播开来，当地居民有可能发生动摇，甚至会出现多米诺骨牌倒塌般一个接一个逃离北韩的情况。





对前北韩驻意大利大使馆临时代办曹成吉入境韩国一事，北韩当局尚未作出正式反应。在南北韩关系趋冷的情况下，曹成吉投奔韩国有可能进一步恶化南北韩关系。尽管如此，如果北韩体制不发生根本性变化，今后仍会有北韩外交官投奔韩国或流亡第三国。