三星集团会长李健熙去世

ⓒYONHAP News

韩国企业界代表性人物、三星集团会长李健熙于10月25日凌晨4时在三星首尔医院逝世，享年78岁。李健熙作为第二代企业家，一手将在全球市场默默无闻的三星集团培养为世界一流企业。





2014年5月，李健熙因急性心肌梗塞在位于首尔梨泰院洞的家中昏厥。被送往医院后，李健熙通过心肺复苏恢复自主呼吸，并持续接受康复治疗，据悉最近已摘下呼吸机等设备。不过他最终还是未能走下病榻，在与病魔斗争6年5个月后与世长辞。李健熙的葬礼于本月28日举行。





李健熙在其父、三星创始人李秉喆去世后，于1987年继任三星集团会长。李健熙于1942年在大邱出生，是三子四女中的老幺。在首尔完成高中学业后，李健熙先后在日本早稻田大学商学部、美国乔治•华盛顿大学商学院深造。上世纪70年代，李健熙曾在美国硅谷生活过一段时间，并谋求进入高科技产业。1978年他被提拔为三星物产副会长，作为三星集团接班人开始学习企业经营。李秉喆曾指定长子、已故第一肥料会长李孟熙作为接班人，然而李孟熙因韩国肥料糖精走私事件失去了父亲的信任，李健熙由此继承经营权。





1987年李秉喆去世，李健熙继任三星集团会长。1993年，李健熙发布“新经营宣言”，为三星日后成长为一流企业打下了基础。当时，李健熙在德国法兰克福召集集团高层，要求“除了妻子孩子一切都得变”，这一言论作为创新的象征脍炙人口。此后，三星电子通过品质经营、设计经营等不断实现飞跃式发展，时至今日终于跻身全球一流企业的行列。1995年，李健熙接到了关于三星手机品质问题的报告，他在三星电子龟尾工厂聚集了数千名职员，将存在问题的产品全部烧毁。这一著名事件被认为是促使三星具备全球最高水平品质的重大转折点。2006年，三星电子在全球电视机市场中击败日本索尼，登上冠军宝座。此后又超越苹果，称霸全球智能手机市场。三星在存储芯片等20多个产品的全球市场中均排名第1，企业的市值也从1987年的1万亿韩元升至2012年的390万亿韩元，总资产达到500万亿韩元。





李健熙的去世象征着韩国企业界一个时代的落幕，韩国已迎来了大企业家族第三、第四代经营的时代。韩国大企业在韩国经济高速增长时期成为发展支柱，通过挖掘出口市场使韩国发展为贸易大国。然而在这一过程中也存在着政府特惠、政商勾结、不公平交易等严重的副作用。旧时代的落幕意味着韩国企业应摆脱过往的阴影，建立透明、创新的新秩序。