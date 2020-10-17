韩国消费者和企业心理指数大幅改善

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数据显示，韩国消费者和企业对未来景气改善的期待剧增。韩国银行消费者动向指数未来景气展望较上月上升17点，企业景气实查指数则上升10点。





根据韩国银行的数据，今年10月未来景气展望消费者动向指数为83，较9月的66上升17点，是2017年5月文在寅政府执政以来的最大上升幅度，当时对新政府执政的期待感曾拉动指数上升22点。未来景气展望指数以100为基准，超过100意味着看好6个月后景气的意见多于看空的意见，低于100则相反。本次调查结果显示，不分职业、年龄，所有群体的心理指数均有所改善。不过指数仍远远低于100，意味着消费者依然不看好景气。





企业的体感景气也大幅改善。韩国银行29日发布的企业景气实查指数调查结果显示，10月整体产业企业景气实查指数为74，较前一个月上升10点。整体产业企业景气实查指数在今年5月至8月连续4个月上升，不过9月因新冠疫情再次扩散转为跌势，10月再次反弹。企业景气实查指数反映了企业家对当前经营情况的判断和对未来的展望，基准点为100。本次调查共有2823家企业参与。10月整体产业企业景气实查指数的上升幅度是2009年4月以来的最大值，且接近今年1月13日至20日韩国出现新冠疫情病例前的调查结果（75）。该指数在各类规模和行业的企业中均有所上升。不过韩国银行表示，整体产业企业景气实查指数仍低于长期平均水平，不能看作已恢复至新冠疫情扩散前的水平。目前，新冠疫情仍在扩散中，不确定性依旧较高。





另外，韩国经济克服前两个季度的负增长，在第三季度实现正增长。韩国银行27日发布的数据显示，第三季度韩国实际国内生产总值环比增速为1.9%。第一季度韩国经济增速为-1.3%，第二季度为-3.2%。第二季度经济增速是2008年第四季度全球金融危机以来的最低水平。





第三季度韩国经济实现正增长虽然一定程度上是前两个季度负增长所引发的基数效应所致，但仍具有重大意义，预示着下半年韩国经济或将实现复苏。韩国银行8月曾预测今年韩国经济增速为-1.3%，这意味着第三、第四季度须分别实现1.5%左右的增长才能达成这一目标，而第三季度的良好表现使这一目标更为接近。