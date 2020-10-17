ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅28日发表2021年度预算案施政演说。文在寅在演说中指出，克服新冠疫情、切实实现经济复苏将是明年的施政重点。文在寅强调，当前是稳定疫情、复苏经济的时机，应下定决心防疫、经济两手抓，争取取得实质性成果。





当天的演说集中关注经济问题。文在寅指出，新冠疫情经济危机将全球经济推入险境，是一场史无前例的危机。文在寅强调，“后新冠时代”将是韩国发展为领先型国家的绝佳时机，政府将力推“韩国版新政”。文在寅表示，当前应采取一系列经济提振措施，确保韩国经济从明年起重返正轨，迅速强劲的经济复苏是当务之急。





文在寅就规模达555.8万亿韩元的2021年度预算案表示，这份预算案将帮助韩国渡过危机，发展为领先型国家。具体来看，这份预算包括72.9万亿韩元旨在提振投资的政策资金、11.1万亿韩元生活社会间接资本投资等，政府还将推动出口复苏和出口市场的多边化。文在寅指出，明年预算案的重中之重是创造和维持就业岗位。他就相关政策进行说明，并呼吁企业予以协助。文在寅还强调，政府将加快推进“韩国版新政”，为克服危机、引领未来发展全力以赴。





此次施政演说中关于改革权力机构的内容大幅缩减。在检察改革方面，文在寅仅呼吁勿再拖延高级公职者犯罪调查处的设立。关于韩半岛和平机制的内容也大幅减少。文在寅再次提出构建南北生命安全共同体，以克服传染病和灾难灾害。对于西海公务员遭射杀事件，文在寅表示，国民对此十分忧虑，这一事件再次体现了落实和平机制的迫切性。





此次施政演说体现了文在寅全力以赴提振明年经济的决心。演说并未提到政府高层涉嫌私募基金诈骗、法务部长官秋美爱与检察总长尹锡悦的权力冲突等正在调查中的事件。分析认为，目前政府亟需在野党的配合，此举是为了避免刺激在野党。文在寅尤其强调，财政的角色是保障国民生活水平、创造国家未来。文在寅还对预算案规模作出说明，以打消在野党对财政健全性恶化的忧虑。文在寅表示，以正式预算案为准，明年较今年增长8.5%。不过若计入今年的追加预算，实际上仅增长0.2%，充分考虑到了财政健全性。





另外，由于目前美北无核化谈判陷入长期胶着状态、南北关系跌入冰点，演说中关于韩半岛和平进程的内容较少。文在寅仅再次强调通过对话实现韩半岛和平的原则不变。