家长不应对孩子说的9句话

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孩子的心灵稚嫩而敏感，需要好好呵护。有些话，也许家长说来无意，却伤了孩子的心，甚至留下阴影。

1、“你要是男/女孩子就好了”。这句话否定了性别，孩子会天真地接受家长的言传要求。这种否定的话语会让他们感到困惑，并因自己没能符合家长的期待而难过。

2、“不要玩了，好好看书去”。玩耍是孩子的天性，他们从中能学习到很多的事物和经验。这句话会打击孩子的积极性。

3、“你还小，这事你做不了”。保护孩子健康成长是每个家长应有的职责，但过于保护反而会适得其反。有时也要鼓励他们大胆地做一些符合年龄的事情，不要事事包揽。

4、“做事不可以失败”。挫折和失败每个人都会碰到，无论长幼。如果家长秉持完美主义，要求孩子事事必须成功，可能会让他们在为人处事上形成强迫症，不利于心理健康成长。

5、“不许做那件事”。有些家长可能儿时在某些事上吃过亏，也不许自己的孩子去做。这样会妨碍孩子在童年时代经历各种体验，成年后还可能落下优柔寡断的毛病。

6、“小孩子一边玩去”。这话带有明显的否定语气，在大人孩子之间划分出泾渭分明的界线，会让孩子觉得自己不受重视，心理上感觉压抑，以后做起事来会缩手缩脚。

7、“给我好好听着”。这话强制孩子听从家长的意见，否定了他们的自我思考。孩子会通过各种体验来学习经验教训，诸如毁坏玩具、和朋友吵架、乱跑跌倒等等，所以不要一味地否认。

8、“安静点，不许哭”。孩子在儿童时期还处于家长的保护之下，希望得到家长的喜爱和认同。如果连哭泣都受到家长的呵斥，他们就会慢慢压抑自己的真实感情，将来可能影响情绪的自然表达。

9、“当初要没把你生出来就好了”。有的家长在气头上会说这样的话。这话完全否定了孩子的存在价值，对孩子是沉重的打击，因此绝对不能说，否则会给他们的心灵留下难以抹去的阴影。





（文中窍门来自宋*瑄听友）