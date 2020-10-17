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作为东北亚国家，韩国的茶文化与中国、日本等国相比截然不同。据文献记载，早在三国时代，茶从中国传入韩半岛，从此韩国人也被茶的魅力所吸引，开始喜欢饮茶。





可到了朝鲜王朝将儒教指定为国教，随着佛教的衰退，茶也受到冷落。而当时人喜欢的茶也从绿茶等茶叶转变为更喜欢人参茶、姜茶、柚子茶、双和茶等滋补的茶，这些茶也成为韩国具有代表性的茶。





进入20世纪，随着茶叶有益于健康的认识逐渐扩散，全罗道地区的野生茶树受到人们的关注，从此绿茶产业开始迅速成长。韩国的绿茶产量虽然远不及中国、日本、印度等国，但韩国大力研发绿茶品种，并栽培韩国的绿茶品种。现如今，全罗南道宝城、求礼，庆尚南道河东、济州岛是韩国绿茶的主要产地，生产闻名遐迩的绿茶。





韩国绿茶最明显的特点是制作方式。日本是将茶叶在阳光下或阴凉处晾晒或蒸后晾干，韩国绿茶则是炒制的，因为炒绿茶在颜色和味道方面更胜一筹。





韩国的茶按照材料分为药茶、谷物茶、水果茶。药茶有人参茶、姜茶、枸杞子茶、十全大补茶等。谷物茶有大麦茶、玉米茶、豆茶、决明子茶、薏米茶。柚子茶、梅子茶、红枣茶、木瓜茶则属于水果茶。





另外，韩国绿茶按照采摘时期分为雨前、细雀、中雀、大雀。其中最早生产的雨前是以谷雨前采摘的芽尖与茶叶炒制的，稀少可贵，属于高档名茶，价位也最高。