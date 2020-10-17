TWICE回归 新专辑登顶全球32个iTunes专辑榜

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TWICE 10月26日发行了第2张正规专辑《Eyes wide open》，并在同一天通过网络平台举行了回归纪念特别直播。

新专辑共收录了13首歌曲，涵盖Dance、R&B、拉丁等多种曲风。主打歌《I CAN’T STOP ME》是一首融合了欧洲电子音乐以及美国80年代复古音乐风格的舞曲，歌词内容表达了在善与恶的分界点，内心难以自我控制的内容。JYP社长朴振英亲自为歌曲填词。

《Eyes wide open》距离首张正规专辑的发行已时隔3年，成员林娜琏表示：“很久没有发行正规专辑了，心情很激动。希望能够通过新专辑向大家展现这3年来TWICE的成长。”

根据28日JYP发表音乐成绩单，专辑发行后已在全球32个国家和地区的iTunes专辑销量榜中夺冠，这也刷新了TWICE出道以来在该榜单创下的纪录。国内HANTEO、GAON等各大唱片销售平台中新专辑也毫无悬念成为第一。

主打歌《Eyes wide open》MV在YouTube中的点击量在上线后仅用1天多的时间便突破了3000万，同时歌曲音源还在中国QQ音乐飙升榜、日本LINE音乐实时榜单中登顶。