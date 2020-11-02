SM公开新人女团aespa完整体预告形象 四人四色引期待

ⓒ SM Entertainment

SM娱乐首次公开新人组合aespa完整体的预告合照，备受瞩目。





近日，SM娱乐通过官方SNS发布了aespa成员Winter与Giselle、Karina、Ningning4名成员的合照。合照中，在令人联想到电影《阿凡达》的梦幻般的背景下，神秘貌美的4名成员带着强烈的眼神凝视着镜头，引发期待。





之前，SM先后公开了各成员的预告形象，为组合正式出道拉风，宣告aespa即将出击。其中，第一个公开的韩籍成员Winter刚满19岁，具备出众的唱功与舞蹈实力。接下来的Karina也是韩籍成员，多才多艺，除了扎实的唱功以外，还擅于饶舌、舞蹈等。第三个公开的中国籍成员Ningning今年18周岁，据说拥有出色的演唱实力。Giselle是今年刚满20岁的日籍成员，除了饶舌之外，还会说一口流利的英语、韩语、日语3种语言。





aespa是SM继2014年的Red Velvet之后，时隔6年推出的新人女团。SM自S.E.S以来，少女时代、f(x)等凡是打造的女团都取得了成功，因此aespa的出道也备受媒体与人们的关注。