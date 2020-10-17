小卷轴，大用途——韩国Koreel公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国Koreel公司，这是一家韩国领先的工业卷轴制造商。让我们与公司首席执行官吴贤奎（音译：오현규）先生一道聊一聊他们公司。





卷轴是一种可旋转的设备，上面缠绕着诸如电缆或软管之类的柔性物品，便于进行存放，并在必要时再次解开，我们可以想象一下吸尘器的电线。过去没有卷线器时，必须手动缠绕电线。现在，只需按一下按钮，电线便可迅速缩回，电线缠绕在清洁器内部的线轴上。在汽车维修店很容易看到卷轴，那里的吊装式空气软管卷轴用于给轮胎充气。在机场，卷轴用于向飞机提供燃料和电力。在端口上使用它们也很重要。简而言之，卷轴可用于各种日常和工业用途。吴贤奎先生看到了卷轴的巨大发展潜力，这在许多领域都是必不可少的，但实际上没有多少人关注这一领域。在过去的20年中，韩国Koreel公司不断扩展业务，现在在韩国国内卷轴市场上占据着头把交椅。





对于韩国Koreel公司来说，要在完全依赖进口卷轴的国内市场扎根是非常具有挑战性的，但是吴贤奎先生认为本地生产的卷轴完全可以成功替代国外产品。上世纪90年代后期的亚洲金融危机期间，进口卷轴的价格飞涨，这直接导致市场对更便宜的国内卷轴需求的增加。越来越多的客户要求韩国Koreel公司研发各种类型的产品。卷轴的形状和大小各不相同，可以广泛用于各个领域，特别是非标准化卷轴还需要定制生产。韩国Koreel公司几乎涵盖了其竞争对手生产的所有卷轴产品，而且由于其高科技优势，还可以少量生产多种产品。在技术研发的大力推动下，韩国Koreel公司在2020年韩国创新前沿奖中获得了新技术创新大奖。





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韩国Koreel公司的替换航海电力系统可以显著减少船用柴油发动机的使用。当船舶启动柴油发动机供电时，会排放出氮氧化物、碳氧化物和细粉尘等污染物，但是使用替换航海电力系统后，船可以关闭发动机，停靠在港口时可以从陆地上获得动力，该系统可以有效地应对强浪以及潮汐。韩国Koreel公司之所以能够开发出这种创新的系统，是因为他们敏锐地意识到环境问题，并在研发方面投入了巨大的精力。





去年，韩国Koreel公司的销售额达243亿韩元，员工人数从仅仅2人猛增到100人。2010年，公司在群山建立了第二家工厂，占地6600平方米。韩国Koreel公司的成长和成功并不是依靠运气，在过去的30年中，他们专注于技术研发，严控产品质量，从未延期交货。他们始终坚持初心，这似乎是最容易做到的事情，但并不是每个人都能做到，这就是韩国Koreel公司成为韩国领先卷轴制造商的根本原因。





韩国Koreel公司将危机转化为机遇，在亚洲金融危机期间，他们的产品迅速增长，在新冠疫情下，其销售额在今年实现了进一步增长。也许是因为韩国Koreel公司一直立足长远，为前沿技术和产品做了充足准备，所以不断实现增长。韩国Koreel公司的创新仍在进行中，我们期待着这家公司的美好未来，共同见证这家韩国第一大卷轴制造商向全球领导者的目标迈进。