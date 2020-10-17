“后李健熙时代” 三星的未来

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三星电子会长李健熙于10月25日去世，生前他对半导体和移动设备进行了独具眼光的投资，这两个项目现已成为三星电子的两个主要支柱，并最终将三星电子发展成为全球一流的高科技品牌。在过去的6年中，李健熙的儿子——三星电子副会长李在镕已经逐步接管了父亲在公司的管理职务。今天，我们邀请到了韩国时事评论家崔荣一（音译：최영일）先生，与他共同聊一聊三星已故掌门人李健熙所取得的成就以及三星的未来。





未来很难再复制李健熙的成功，他在韩国经济中留下了非常重要的印记，在富有远见的掌门人领导下，三星电子成为了半导体和手机行业的全球领导者。李健熙对半导体充满热情，21世纪初，他曾表示半导体是信息技术时代的“大米”。正是因为有了他的领导，三星电子成为了全球电子巨头。有很多人认为，市场不确定性不断增加的情况下，任何公司都很难再出现一位像他这样的掌门人。





三星集团的总资产在李健熙接管的第一年也就是1987年达到10万亿韩元，但在2019年这一数字增至803万亿韩元，分公司的数量从37个增加到59个。李健熙推动三星电子成为全球半导体行业、家电和移动电话领域的佼佼者，为韩国成为全球IT强国奠定了基础。事实上，三星内部的许多高管起初都反对芯片业务，因为韩国被认为是半导体的贫瘠之地，但是李健熙坚持进行投资和技术开发。自1992年以来，三星一直保持其在全球DRAM市场的领先地位。这一成就是三星Galaxy智能手机系列取得辉煌成就的基础。





李健熙将三星产品的质量提高到了世界一流的水平。前几天，三星品牌价值在Interbrand最新的全球100个最佳品牌排行榜中排名世界第5，这是三星首次跻身全球前5名。前4名均被美国科技公司占据，苹果公司位居榜首，其次是亚马逊、微软和谷歌。三星作为韩国公司能够名列前5名，这样的表现的确可圈可点。





尽管李健熙为韩国的经济增长作出了巨大贡献，但对其成就的评价却褒贬不一。许多人认为，他推动了以家族企业集团为中心的经济体系。关于企业集团的问题，公司治理问题以及政商之间的勾结问题在李健熙身上都存在着诸多争议。





对于李健熙的评价既有积极的方面，也有消极的方面。进入21世纪，他也面临了非常困难的时刻。例如，2008年特别检察官对他提出指控，指控他私吞了巨额资金。另外，三星曾存在一些极具争议的问题，包括“禁止工会”政策及其涉嫌掩盖工业事故等。三星必须以适当的方式解决这些内部问题，然后找到为社会作贡献的方法。





三星现在迎来了新的掌门人。自从2014年5月以来，三星电子副会长李在镕一直领导着公司，因此三星不太可能出现管理层的重大变化，但是这位新的三星掌门人要应对更加艰巨的任务。在重塑公司所有权结构的过程中，李在镕急需获得必要的资金，以支付10万亿韩元的遗产税。他还应该规避任何法律风险，这在过去4年中给他的企业管理带来了沉重的负担。





首先，李在镕必须应对两次法庭审判。如果被判有罪，他可能不得不在监狱服刑或支付巨额罚金。无论如何，他都要付出相应代价，从而解决自己的法律问题。只有经过了这一过程，他才能摆脱过去的束缚。未来，他必须遵守法律，为社会作贡献并探索未来的商业模式。对他来说，解决迫在眉睫的法律问题是最重要的，需要承认的该要承认，然后逐步走向未来才是提升三星企业价值的正确道路。





此外，李在镕需要探索半导体和智能手机以外的新的增长引擎，并提出新的发展战略，以巩固他在“后李健熙时代”在集团中的领导地位。这位新的领导人通过出售非核心业务，如化学业务，简化了三星集团的业务板块。他更专注于新的业务，例如系统半导体、5G网络设备、人工智能和生物产品。他还强调了陪伴的重要性。三星为全球新冠检测试剂和口罩制造商提供了技术支持，以避免人们受到高传染性疾病的危害。由于商业环境的不断恶化，韩国各大公司减少了新员工的数量，而三星则通过提供更多工作机会，反其道而行之。李在镕不断增加公司承担社会责任的举措，他认为与社会分享成果从而推动公司成长将成为未来三星的百年基业。





迄今为止，三星以寻求外部增长的强大动力而闻名，但如今更多的重点放在细节上。新任掌门人李在镕的风格更适合这些元素，社会价值也变得越来越重要。公司当然应该赚钱，但是他们的社会贡献以及与客户之间可持续的关系也至关重要。三星的基础架构为此进行了优化，其中问题的关键是三星新任掌门人将如何有效地建立起与大众之间的关系。李在镕曾经将自己公司的新愿景描述为“陪伴”，三星能否实现其企业价值取决于李在镕与大众沟通的能力。





三星电子上周表示，其第三季度的销售额达到66.96万亿韩元，是有史以来最高的季度销售额。同期，其营业利润达到12.35万亿韩元，是两年来最好的季度业绩。由于新冠疫情和美中之间长期的贸易战，全球经济一直在苦苦挣扎，三星能够取得这样的成就的确值得称赞。事实上，三星的强大发展潜力支撑着韩国经济，这就是为什么人们对三星新任掌门人寄予厚望的原因。我们希望三星在李在镕的领导下能够将这个全球顶级公司发展成为百年老店，以实现三星和韩国经济的再次腾飞。