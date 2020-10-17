Kim Young-kwang

K-POP横扫美国公告牌
2020-10-17
#明星档案 l 2020-11-03
职业：演员、模特
生日：1987年1月11日
出生地：仁川
身高：187cm
血型：B型
学历：汉阳大学话剧电影学
出道：Lone Costume 06-07 F/W时尚秀模特（2006）
金英光2006年以模特身份出道后备受时尚界瞩目，也先后获得了多个模特奖项。他也是迪奥品牌选用的首位亚裔男模。
金英光2009年开始尝试出演电视剧，当时在玄彬和宋慧乔主演的《他们生活的世界》中短暂亮相，之后也以配角身份陆续参演了多部电视剧。出道多年，金英光也主演过多部电视剧，但收视率仍稍欠火候，直至2017年主演了电影《你的婚礼》，让他彻底甩掉了“花瓶男演员”的标签。影片中金英光以细腻、精湛的演技和女主角朴宝英为观众送去了泪水和欢笑，也获得了票房大丰收。
代表作：
·电视剧：
《你好？是我！》（2020）
《初次见面我爱你》（2019）
《Nine Room》（2018）
《守望者》（2017）
《住在我家的男人》（2016）
《D-DAY》（2015）
《匹诺曹》（2014-2015）
《Good Doctor》（2013）
《爱情雨》（2012）
《小伙的蔬菜店》（2011）
《拜托小姐》（2009）
《Triple》（2009）
《他们生活的世界》（2008）
·电影：
《MISSION POSSIBLE》（2019）
《奇妙幽灵》（2018）
《你的婚礼》（2018）
《热血青春》（2014）
《车警官》（2012）
主要获奖经历：
第55届百想艺术大奖 电影类 最佳新人男演员奖（2019）
第39届电影青龙奖 人气明星奖（2018）
SBS演技大赏 最佳新人演员奖（2014）
Style Icon Awards 模特奖（2009）
亚洲模特大奖 时尚模特奖（2009）
韩国时尚摄影师协会 新人模特奖（2008）
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2020-10-26