Kim Young-kwang

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职业：演员、模特

生日：1987年1月11日

出生地：仁川

身高：187cm

血型：B型

学历：汉阳大学话剧电影学

出道：Lone Costume 06-07 F/W时尚秀模特（2006）





金英光2006年以模特身份出道后备受时尚界瞩目，也先后获得了多个模特奖项。他也是迪奥品牌选用的首位亚裔男模。

金英光2009年开始尝试出演电视剧，当时在玄彬和宋慧乔主演的《他们生活的世界》中短暂亮相，之后也以配角身份陆续参演了多部电视剧。出道多年，金英光也主演过多部电视剧，但收视率仍稍欠火候，直至2017年主演了电影《你的婚礼》，让他彻底甩掉了“花瓶男演员”的标签。影片中金英光以细腻、精湛的演技和女主角朴宝英为观众送去了泪水和欢笑，也获得了票房大丰收。





代表作：

·电视剧：

《你好？是我！》（2020）

《初次见面我爱你》（2019）

《Nine Room》（2018）

《守望者》（2017）

《住在我家的男人》（2016）

《D-DAY》（2015）

《匹诺曹》（2014-2015）

《Good Doctor》（2013）

《爱情雨》（2012）

《小伙的蔬菜店》（2011）

《拜托小姐》（2009）

《Triple》（2009）

《他们生活的世界》（2008）

·电影：

《MISSION POSSIBLE》（2019）

《奇妙幽灵》（2018）

《你的婚礼》（2018）

《热血青春》（2014）

《车警官》（2012）





主要获奖经历：

第55届百想艺术大奖 电影类 最佳新人男演员奖（2019）

第39届电影青龙奖 人气明星奖（2018）

SBS演技大赏 最佳新人演员奖（2014）

Style Icon Awards 模特奖（2009）

亚洲模特大奖 时尚模特奖（2009）

韩国时尚摄影师协会 新人模特奖（2008）