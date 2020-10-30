《漫话国乐》 千年万岁 / 沈清歌 / 青春歌





朝鲜王朝时代有一种残疾人福利制度叫“管弦盲”，通过该制度聘用一些具有音乐才华的盲人担任宫廷的乐师。





当时的盲人可从事的职业非常少，只有给人算命的占卜师或给人家念经等等，而在宫里当乐师有很多约束与严格的礼仪规矩，对于盲人来讲，占卜师的工作比宫廷乐师更自由，收入也更多，因此当时的盲人比起管弦盲，更喜欢当占卜师。





世宗大王执政时期，掌管音乐业务的官员朴堧为了有效地维持管弦盲制度曾向君王上书，其中写道：

“历届君王皆聘盲人为乐师，

由他们表演音乐。

盲人虽然看不见，

却擅于窥探声音，

且人间所有的人各有千秋，

人人都有用处……”





这篇上书其实是恳请君王上调盲人乐师的俸禄，让盲人乐师们放心地致力于音乐工作。据说事后，世宗大王下令相关机构讨论提高盲人乐师福利的问题。得力于此，管弦盲制度能够一直延续到朝鲜王朝末期。

{音乐1：风流音乐《千年万岁》中的“界面调加乐还入”/玄琴-李世焕等人}





11月4日是纪念创造韩文点字的日子。在朝鲜王朝时代，从事占卜师工作的盲人较多。盲人占卜师为了方便给人算命，使用将数字刻在竹片上的历法，但他们还是很难以相同的方式读写文字。





在日本殖民统治韩国时期，立志余生扶贫济弱的教师朴斗星赴任首尔的盲人学校济生院盲哑部。为了帮助盲人识别韩文，朴斗星与志同道合的学生们秘密地成立了“韩文点字研究会”，历时7年的研究结果，1926年11月4日，犹如世宗大王颁布《训民正音》，朴斗星则以《训盲正音》的名字颁布了韩文点字，给盲人带去了希望。当时，日本取消学校的韩文科目等打压韩民族的文化，不难想象在此情况下朴斗星带头创造韩文点字不仅需要很大的心血与努力，更需要的是巨大的勇气。





当时的盲人在韩文点字的帮助下开始识别文字，他们的感受就好比盘索里《沈清歌》中沈清的父亲重见光明后首次亲眼看到女儿的脸一样是欣喜若狂的。





说到《沈清歌》，沈清的父亲与女儿重逢后重见光明的那一天除了沈清的父亲经历了奇迹外，全天下的盲人也都重见光明。沈清的牺牲感动了上苍，让天下所有的盲人重见光明。而得力于朴斗星的努力与付出，所有的盲人得以识别韩文。

{音乐2：盘索里《沈清歌》中的“沈清父亲重见光明” / 金律姬（音），盘索里《沈清歌》中的“天下盲人重见光明”/ 赵埃拉 （音）}





得力于朝鲜王朝带头培养有音乐才华的盲人，从此造就了很多出众的盲人艺人直到如今，李熙琓名唱就是其中一位。





李熙琓名唱出身艺人世家，祖父是天下第一走绳艺人，且擅长民谣与伽倻琴。长鼓大师李正业是他的远亲堂叔。据说，李熙琓名唱从小听着收音机与留声机长大，尤其对民谣情有独钟。但在他小时候，看不起艺人的社会氛围比较浓厚，且父母也没有从艺，所以李熙琓从未想过学习国乐。





但是艺人的天赋早已流淌于李熙琓的血脉之中，后来他还是拜大师为师，正式学习国乐。他的歌喉经过岁月的沉淀日臻成熟，并打造出独树一帜的风格，成为传统乐坛的佼佼者。

{音乐3：京畿民谣《青春歌》/ 李熙琓名唱}