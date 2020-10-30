北韩媒体抨击韩国的意图

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北韩媒体最近接二连三地发表文章，猛烈抨击韩国。10月29日，北韩官方媒体朝鲜中央通讯社猛烈抨击韩国总统府青瓦台国家安保室室长徐薰访问美国，30日就韩国公务员在韩半岛西部海域遭北韩军射杀一事主张韩国应负起未能管控本国居民的首要责任，并强调该事件是北韩哨兵根据执勤警戒守则开枪的偶发事故。





公务员被射杀事件发生后，北韩于9月25日对此表示歉意，同时强调此人是非法入侵者，且试图逃跑而被射杀，但是没有找到尸体，也没有焚烧尸体。10月30日，北韩通过其官方媒体朝鲜中央通讯社再次表明同样的立场，并表示虽然为寻找尸体作出最大努力，但可惜未能取得成果。总之，北韩强调本次事件因韩国未能管控本国居民而发生，因此韩国应负起引发事端的首要责任。





如此这般，北韩通过朝鲜中央通讯社提及韩国公务员被射杀事件，并直接抨击韩国第一大在野党国民力量党。朝中社报道称，韩国最大在野党国民力量党等韩方保守势力热衷于用蛮横、蹂躏人权等措辞诽谤北韩，想方设法借此事件制造社会混乱，发起反北韩打击行为，以达到其政治目的，这加大了南北韩之间的不信任，但是没有抨击韩国政府和青瓦台。





北韩直接抨击国民力量党和韩国保守势力，意在防止该事件演变成为引起国际社会关注的人权问题。韩国第一大在野党国民力量党表示，北韩做出射杀韩国公务员和焚烧其尸体的野蛮行径，并隐瞒其真相。联合国人权特别报告员则强调，如果北韩在发现该公务员后立即开枪射杀，是违反国际人权法的行为。此外，如果美国和北韩今后重启对话，重视人权的美国有可能提起此事。因此，北韩为防范于未然而抨击国民力量党和韩国保守势力。





10月29日，朝中社还猛烈谴责负责文在寅政府对北韩政策的韩国总统府青瓦台国家安保室室长徐薰在访美时就《终战宣言》表明的立场。徐薰安保室长在访问美国的时候表示，《终战宣言》与北韩无核化不可分开来推进。北韩期待在无核化以前发布《终战宣言》，但是徐薰安保室长在与美国官员进行磋商的过程中，同意美国政府以无核化为前提推进《终战宣言》的意见而让北韩感到失望，并口无遮拦地猛烈谴责徐薰。由于美国大选结束后很可能重启美北对话，因此北韩像似为应对美国大选之后的情况而向韩美两国施加压力。





进入11月后，北韩依然厉声谴责韩国，并对韩美同盟进行批判。北韩对外周刊《朝鲜新报》1日主张，韩国政府从美其名为“血盟”的美国受到蔑视和冷待。2日，北韩对外宣传媒体“我们民族之间”就有可能在韩国追加部署“萨德”反导系统一事表示，南朝鲜军方热衷于同美国进行军事勾结，鲁莽行事。





北韩如此批判韩美同盟，可说是为应对今后同新一届美国政府重启对话的一种战略布局。北韩试图通过与美国沟通而封锁韩国的“通美封南”战略应对韩国政府。也就是说，北韩希望与美国直接对话，不想让韩国政府介入其中。但是韩美两国政府的立场与北韩不同，美国政府希望韩国政府能从中扮演协调者角色，积极说服北韩推进无核化，韩国政府也希望扮演协调者角色。但是北韩认为韩国政府没必要介入其中，待北韩和美国通过协商，就无核化问题达成框架性协议后，再与韩国政府举行对话，并在改善双边关系的过程中要求韩国政府提供资金与物资援助。为此，北韩在离间韩国与美国的关系。





尽管如此，北韩不想进一步恶化南北韩关系，因为北韩仅通过媒体抨击韩国，没有发起军事挑衅。此外，北韩在预定于明年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上确定对美战略以前，将不会发起重大挑衅。目前，北韩仍对重启美北协商寄予期待，并认为到某个时间点会举行第3次美北首脑会谈，并在无核化问题上争取最大程度的让步。在此情况下，如果北韩试射远程弹道导弹或进行核试验，美国会向北韩施加更大压力，美北对话将化为泡影，因此北韩发起重大挑衅的可能性可以说微乎其微，但是新一届美国政府对北韩采取强硬政策的话，北韩有可能施展硬碰硬式走极端战略。





虽然最近北韩媒体接二连三地抨击韩国，但是韩国政府并没有作出积极反应，只是在北韩主张韩国应对韩国公务员被射杀事件负起首要责任后，韩国国防部和统一部表示，希望北韩为查明真相和解决问题作出努力，并敦促北韩优先恢复连接南北韩军事通信线，就此问题进行沟通。





目前，韩国政府对北韩采取柔和态度，但是北韩过度抨击韩国，韩国政府也要强硬应对北韩。一直以来，文在寅政府表现出改善南北韩关系的强烈意志，并对北韩采取柔和态度，但是在北韩胡作非为、强词夺理的情况下，有必要施展强硬战略。强硬战略并不是对北韩采取军事行动，而是对北韩发出强硬信息。最近，北韩媒体猛烈抨击韩国、吐露不满，并谴责韩国总统府青瓦台国家安保室室长徐薰在访问美国时就《终战宣言》表明的立场，但是另一方面也向南方同胞表示歉意等，对韩国施展刚柔并济的两面战术。因此，韩国也有必要对北韩施展同样的战术。也就是说，如果北韩强词夺理、口无遮拦地猛烈抨击韩国，韩国政府有必要强硬应对北韩。





随着美国大选结果的出炉，北韩将重新制定对美政策基调。在此情况下，北韩媒体是否停止发表对韩抨击文章？今后会向韩国发出何种信息？新一届美国政府成立后，韩国政府也要持续关注北韩的立场与动向。