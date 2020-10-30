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《世界人权宣言》第二条规定，人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由，不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份等任何区别。其中，保障妇女权益是全世界不断进行讨论的问题。那么，北韩妇女的人权状况如何呢？





据了解，北韩早已制定《男女平等权利法》，并为保障妇女权益而构建多种法律制度。北韩于1945年11月成立“北朝鲜民主女性同盟”，1946年3月颁布《北朝鲜土地改革法令》，认定女性拥有和男性同样的劳动力，且以向男女分配同样面积的土地为原则。此外，北韩还制定产前产后带薪休假相关法规和在产后休假期间禁止妇女干重活儿等条例，以保护孕产妇的权益。1946年7月颁布的《北朝鲜男女平等权法令》规定男女在所有领域一律平等。女性和男性在劳动、待遇、社会保险、教育、财产及土地继承、离婚时分配夫妻共同财产和土地等方面享有同等权利。北韩早在1946年颁布《男女平等权法令》，但是大韩民国政府在41年后的1987年才颁布《男女雇佣平等法》，且1999年将夫妻共同财产分割请求权列入《民法》法典。因此，从制度本身来看，北韩比韩国更早制定相关法律法规。之后，北韩于2001年加入《消除对妇女一切形式歧视公约》，2002年9月提交履行该公约的首份官方报告等，为维护妇女权益而努力，并于2010年出台《妇女权益保障法》，以切实保障妇女权益。《妇女权益保障法》禁止对女性劳动者的工资差别和以结婚、怀孕、分娩、休假等为由解雇女性员工。北韩在男女平等的大原则下，规定女性和男性一样享有选举权和被选举权，保障妇女的劳动权利，平等提拔女性干部，禁止家庭中对女性的暴力行为，禁止对女性的诱拐和买卖行为。关于女职工休假天数，北韩法律规定，除定期休假和补充休假外，如果有孕在身，还要给予产前产后休假，且产前产后休假总天数长达8个月，居世界第二。北韩还规定，有3名以上子女的女性劳动者，一天工作时间不得超过6小时。特别值得一提的是，在婚姻出现问题时，如果妻子有孕在身或生孩子未满一年，丈夫不可提出离婚请求。





此外，以相当于韩国国会议员的北韩最高人民会议代议员为例，女性代议员的比例很高。在经济层面，北韩也致力于保障妇女劳动权益，并为此制定家务劳动和儿童养育政策。1948年，北韩第一届最高人民会议女性代议员的比例约为12%，1998年第十届时达到20%。与此相比，韩国女性国会议员的比例在大韩民国政府成立后保持在2%-3%水平，2000年第16届国会时提升至6%水平。我们姑且不论女性国会议员能发挥多大作用，单从国会占比来看，其比例远不及北韩最高人民会议女性代议员。另外，北韩于1949年制定托儿所相关规定，1976年制定《儿童保育教养法》，并积极推进建立托儿所和幼儿园。与此相比，韩国到1991年才制定《婴幼儿保育法》。此外，北韩从1975年开始实行幼儿园大班至高中毕业班的11年免费义务教育制度，为男女提供均等的受教育机会。





尽管如此，由于北韩社会仍存在以男性为中心的传统父权文化，女性的地位相对低微，且难以享受应有的权利。北韩有不少关于儿童和妇女的法律制度，但是在领袖独裁体制下，北韩妇女的权益未能得到确切保障。上世纪90年代以来，北韩因经济困难、粮食短缺而停止食品等生活用品配给，因而加重了家庭经济负担，但是男人仍要到工厂、企业所等地工作，因此很多妇女为贴补家用四处奔波。有些妇女拿些东西到集市去卖，有些妇女带着地区土特产和工业产品到北韩各地出售。如此这般，在北韩仍存传统父权文化的情况下，妇女们既要为生计奔波，还要照料孩子、负责家务劳动等，身心疲惫不堪。在此情况下，根深蒂固的男权主义让北韩妇女承受着双重痛苦。





2019年12月，美国乔治城大学妇女、和平与安全研究所和奥斯陆国际和平研究所共同发布了《2019妇女、和平与安全指数》。以全世界167个国家为对象，分包容、安全和公正三大类共11个小类评估世界各国妇女权益情况后进行排名的本次评估并没有对北韩进行排名。其原因在于北韩在国际社会上处于孤立状态，海外研究机构和大学难以掌握北韩内部情况，且北韩妇女的人权状况确实非常恶劣。在进行评估的三大类中，北韩25岁以上女性就业率达72.3%，在调查对象国家中名列前茅。此外，北韩劳动党内女性委员比例为16.3%，出生婴儿性别比为1个女孩对1.5个男孩，略超平均值。但是除此之外，女性受教育水平、财政权利、手机使用率、法律歧视等其他项目因资料不足而未能进行评估。对北韩女性极度恶劣的人权状况，美国其他人权团体发布报告称，由于北韩遭受外部封锁与制裁，经济陷入严重困境，因此北韩妇女除家务劳动外，还要为生计奔波等，生活负担不断加重，且遭受家庭暴力、性暴力、人身买卖、性买卖的比率在逐渐上升。





一直以来，国际社会为保护北韩妇女权益作出多方面努力，但因北韩当局对此持消极态度而未能取得成果。尽管如此，国际社会仍将为保护北韩妇女权益作出努力，并期待北韩当局能依照有关法律规定，切实保障妇女的权益和地位。