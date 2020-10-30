导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：沙士川(韩国W.J专利保护&法律研究室律师）





知识也有产权的时代，如何保护好自己的知识产权，同时不去侵犯他人的知识产权成为一个热门话题。本期节目有请在韩国从事知识产权保护活动的中国律师沙士川，为我们介绍一下这方面的经验。









南：您好！首先请自我介绍一下，好吗？

沙：听众们，大家好! 我是来自中国上海聚成律师事务所，现任驻韩国W.J专利保护&法律研究室的沙士川律师，很高兴跟大家交流有关知识产权保护的事情。

南：能谈谈你跟韩国是怎样接下缘分的吗？

沙：1995年之前，我是中国上海司法局的一名公务员兼律師，之後，一个偶然机会被派到韩国中央国际律师楼(亚太律师协会韩国支部)从事法律工作，就这样与韩国结下了缘份，有意思的是我不懂韩国语，却是第一位获得大韩民国法务部许可从事法律非诉活动的中国律师，在2010年还被大韩民国专利厅聘任为中小企业知识产权国际保护咨询官，见证并参与了韩国司法市场的开放与发展。









南：作为律师，您在韩国遇到过哪些案例呢？

沙：我在韩国办过的案件种类太多了，专业归纳为诉讼和非诉讼两大类型。涉及到的案件有刑事、商事(经济、金融)、家事、知识产权申请和侵权(含商标、专利、著作)的仲裁、调解，专利有偿转让和投资，公司法务等等。最近在参与筹建“联合国工业发展组织上海全球科技创新中心”韩国支部，以及中韩两国企业的专利投资、转让和保护。

南：你觉得韩国在知识产权保护方面做的怎么样呢？

沙：概括地说，韩国司法环境非常好，一般公民都能享受到国家给與他们提供的良性循环的民主社会秩序、以及公平正义的司法环境。加上韩国公民素质普遍较高，所以外国人在韩国生活和就业，基本上都有章可循，有法可依。

（图片来自嘉宾）



