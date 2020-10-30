韩前总统李明博获刑17年 再被收监

ⓒYONHAP News

韩国前总统李明博2日再次被收监。10月29日，韩国大法院对李明博贪污受贿案作出终审宣判，宣布维持二审判决，判处李明博有期徒刑17年，并处罚金130亿韩元、追缴57.8亿韩元。首尔中央地方检察厅2日下午2时40分左右将李明博再次押送至位于首尔松坡区的东部看守所，这距离今年2月25日其被暂停执行拘留时隔251天。





从2018年3月22日至被保释前，李明博曾在东部看守所被羁押约1年。东部看守所12楼同时有多人牢房和单人牢房，出于对前任总统的礼遇，韩国有关部门安装了阻止其他人员接近的设施。李明博在收监前曾对身边人士表示，他们可以关押我，但是无法封锁真相。根据韩国相关规定，已判刑的已决犯在看守所仅做短暂停留，服刑者分类工作结束后即被押送至监狱。不过由于李明博是前任总统，且年事已高、健康不佳，有可能将在东部看守所服刑。





韩国大法院判定，李明博贪污汽车零部件公司DAS公款约349亿元，并收受贿赂163亿韩元，其中包括三星电子代为缴纳的DAS美国诉讼费用119亿韩元。同时，法院还驳回了关于李明博不服二审判决后法院取消其保释资格的上诉。





李明博于2018年4月被起诉。在此后的2年半内，李明博是否为DAS的实际所有人始终是该案件的最大争议点。在一审和二审中，法院根据相关人士的证词认定DAS实际上为李明博所有，并据此判定李明博对挪用公司公款设立秘密资金、接受三星代缴DAS美国诉讼费用等行为负有刑事责任。





李明博在2007年总统选举大国家党党内竞选时期被质疑持有借名资产。此后，韩国检方对此展开调查，甚至组建了特别检察组，但未能查明真相。分析指出，这主要是因为当时李明博是最高权力者，对其进行调查难免存在局限。





随着判决结果的公布和李明博的收监，相关案件的法律程序也全部告终。不过，李明博方面仍否认所有罪名，并坚称该案是“政治报复”。





韩国政界部分人士认为文在寅应对李明博和目前已服刑2年多的前总统朴槿惠予以赦免，以显示和解与包容。但是也有意见认为，朴槿惠案件的法律程序尚未结束，李明博收监也仅几日，赦免的说法为时过早。