韩统一部长呼吁恢复南北关系

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韩国统一部长官李仁荣4日访问板门店并敦促北韩恢复南北联络渠道。李仁荣在当天举行的板门店参观活动支援中心启动仪式上提议南北迈出走向和平的三个小步伐，其中就包括恢复联络渠道。





李仁荣还提议在板门店举行离散家属团聚活动、南北在板门店地区进行自由往来。他就恢复联络渠道的必要性表示，准备好可随时进行沟通的渠道是恢复南北关系的基本。他还表示，希望恢复南侧“自由之家”和北侧“板门阁”之间的通信网络，并尽快修复、重启南北共同联络事务所。





对于离散家属问题，李仁荣强调，新冠疫情导致团聚活动无法进行，应推进举行视频团聚活动、交换书信等无接触活动。他表示，考虑到离散家属渴望团聚的迫切心情，可在板门店举行小规模的团聚活动。





李仁荣还表示，南北共同实现了板门店地区的非武装化，还应共同摸索可超越分界线、自由往来的方案。若能在板门店实现自由往来，这一小小的和平未来将有可能发展为更大的和平。





根据南北《9.19军事协议》，板门店实现非武装化，普通人也可参观板门店，后因2019年10月非洲猪瘟扩散，参观活动被迫停止，而今年初新冠疫情暴发，板门店参观继续中断。本月4日，参观活动时隔13个月重启，参观活动支援中心也正式成立。板门店是极具历史意义的场所，在此举行停战谈判使6.25韩国战争的炮火声停止，此后这里还举行了军事停火谈判。更重要的是，这里是南北进行接触与对话的场合。板门店共举行过376次南北会谈，2018年南北首脑还在此握手越过军事分界线。2019年6月，停战后首次南北美首脑会晤也在此举行。





目前，韩半岛全然不见和解与对话氛围。受美北对话陷入僵局的影响，所有南北对话也处于中断状态，北韩已切断所有联络渠道。韩国总统文在寅试图以新冠防疫合作为渠道恢复南北对话，但是北韩对此反应冷淡。李仁荣则表现出乐观的态度，他指出，从目前来看，南北关系比起进一步恶化或破裂，正展现出改善的可能性。李仁荣还表示，美国总统大选、明年1月北韩劳动党全国代表大会等政治事件有可能促使北韩改变现状，韩方正予以关注。对于美国总统大选，李仁荣表示，无论结果如何，韩国都将尽全力准备，推动韩半岛和平机制取得实质性进展。