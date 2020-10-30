韩政府采用保持社会距离新分级标准

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为应对新冠疫情，韩国政府决定采用新的保持社会距离分级标准。新标准在原有3个级别的基础上进一步细化，新增2个级别。政府表示，随着新冠疫情的长期化，保持防疫与日常生活的平衡极为重要，新标准旨在构建精准防疫体系。





新标准按照单日新增确诊病例进行划分，首都圈100例、非首都圈30例以下启动第1阶段体系；首都圈100例以上、非首都圈30例以上启动第1.5阶段体系，人口较少的江原道、济州岛超过10例即启动第1.5阶段。





第2阶段的启动条件只需满足单日新增确诊病例较第1.5阶段翻倍增长、或疫情在超过2个地区持续流行、或全国单日新增确诊病例超过300例中的任意一项。若全国单日新增确诊病例达到400-500例或较第2阶段翻倍增长，则启动第2.5阶段。全国单日新增确诊病例达到800-1000例或较第2.5阶段翻倍增长，则启动第3阶段。综合来看，第1阶段为生活防疫阶段，第1.5到第2阶段为地区性流行阶段，第2阶段以上则为全国流行阶段。





此外，原本划分为高、中、低3个风险级别的大众设施整合为9类重点管理设施和14类一般管理设施。政府将尽可能减少采取禁止营业措施，展开细致的防疫管理工作。





新的保持社会距离分级标准从7日起实行，防疫守则根据各地情况区别执行。佩戴口罩在大部分情况下为义务性规定。第1阶段须在室内公共设施佩戴口罩，第1.5阶段以上在户外也须佩戴口罩。在第1到第1.5阶段，举办500人以上的活动须进行申报并与地方政府进行协商。在第2阶段、第2.5阶段、第3阶段则分别禁止举办超过100人、50人和10人的活动。





学校在第1阶段可进行线下授课，但原则上人员聚集度不应超过三分之二。第1.5阶段则须遵守三分之二的标准，第2阶段原则上为三分之一，第2.5阶段则须遵守三分之一的标准。第3阶段必须进行远程授课。





体育比赛方面，第1阶段允许开放50%的座位，第1.5阶段为30%，第2阶段为10%，第2.5阶段应进行无观众比赛，第3阶段则禁止比赛。宗教活动按照防疫措施阶段进行不同程度的限制，从第1.5阶段起禁止聚会和聚餐，第3阶段仅允许进行视频活动。





工作场所方面，第1阶段建议进行一定比例的远程办公，第1.5到第2阶段建议扩大远程办公比例，第2.5阶段建议三分之一以上的员工远程办公，第3阶段除必需人力外，须义务进行远程办公。





新防疫措施反映了新冠疫情与日常生活长期共存的现状。居民对防疫措施的疲劳感已相当严重，被限制或禁止营业的行业也已陷入存亡关头。意见认为，防疫分级标准与守则的更改有望为日常生活和经济带来生机，不过新冠疫情扩散的风险性也将随之上升，个人更应积极协助，做好防疫工作。