韩国天然气与液化气使用情况

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韩国的燃料用天然气主要分为天然气与液化气两种。





韩国冬季漫长而寒冷，上世纪80年代之前，城市的很多人家主要以煤油锅炉或煤炭取暖，可煤油锅炉取暖成本高，燃煤排放的烟气中污染物造成的健康、经济损失巨大，于是韩国政府从80年代末起大力推广价格相对低廉的天然气供人们采暖，为此在各地铺设了天然气管道。





如今韩国的管道天然气已广为普及，称之为“城市天然气”。如光州的城市天然气普及率为100%。在首尔，98.2%的家庭使用城市天然气，7大城市的城市天然气普及率为96%，所以如今城市居民很少使用液化气罐，液化气主要满足日常的炊事与热能需求。全国范围的话，以2019年为例，在2215万户家庭中，1881万户使用城市天然气，占84.9%。





为了使用管道天然气，只要在家里安装采暖热水两用的天然气锅炉，与天然气管道连接，就可以实行单独供暖与提供生活、洗浴用热水。天然气锅炉有室内调控器，热水与供暖温度可以调节，随时可以取暖或使用热水，非常方便。尤其是天然气锅炉加热快、噪音低、无灰尘，大大提高了人们的生活质量。





与城市发达的天然气网相比，农村等乡下的天然气管道则相对贫乏。如济州岛，只有14%的家庭使用管道天然气，但是这些地区也基本上已告别了煤炭采暖。一项调查显示，近一半的农户以煤油锅炉取暖，27%的农户使用电力锅炉，12%则使用木柴锅炉。为了方便农村居民的生活，近年来，政府在管道天然气尚未普及的农村地区推广比煤油便宜30%的液化气小型锅炉，为此政府出资铺设液化气管道。