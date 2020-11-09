防弹少年团SUGA接受肩部手术 暂缺席新专辑宣传等活动

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在防弹少年团即将发售新专辑之际，成员SUGA因接受肩部手术不得不缺席大部分的活动。





近日，Big Hit娱乐通过粉丝俱乐部平台Weverse表示：“SUGA于本月3日接受了左肩关节唇破裂的缝合手术。由于SUGA本人认为，考虑到以后的兵役以及退伍后的歌手活动，打造健康的身体尤为重要，因此与公司经过商讨后决定接受手术。”Big Hit接着还表示：“SUGA今后将致力于调养与复健，经过康复治疗恢复健康后将重回舞台，因此在新专辑《BE》活动期间，SUGA可能难以参加新专辑宣传等活动与粉丝见面，对此向粉丝们表示抱歉。”





SUGA也向粉丝表示：“非常了解粉丝们对我的担心、忧虑、遗憾且难过的心情。希望大家将今后的时间当作是SUGA为了以更健康的面貌跟大家见面而准备的时间，虽然暂时缺席活动，还是请大家等我回来。”





据悉，SUGA于8年前因事故受伤，第二年腕骨脱臼，随后出现很难抬高肩膀或疼痛等后遗症，虽然在这段时间里也曾接受各种康复治疗，可近来发病周期越来越短，且影响到日常生活。