打造全新无人机解决方案——韩国“PABLO AIR”公司

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韩国企业正在通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“PABLO AIR”公司，这是一家无人机解决方案开发商，他们的解决方案可应用于物流和娱乐等各个领域。让我们与公司首席执行官金永俊（音译：김영준）先生一道聊一聊他们公司。





金永俊先生一直梦想着成为一名飞行员，并在大学学习飞行操作。他凭借与航空相关的学科知识和计算机才能，决定探索无人机领域。在这一领域中，市场潜力是无限的。实际上，全球无人机市场正在逐年增长，除军事或娱乐目的外，无人机还可用于各种领域，包括监视、测量、交付和运输。韩国“PABLO AIR”公司重点聚焦物流领域。





谷歌和亚马逊等科技巨头已经瞄准了无人机物流市场。由于新冠疫情，今年美国对无人机物流的需求快速增长。在韩国，在将产品运送到偏远岛屿和山区时，正在尝试使用无人机。韩国“PABLO AIR”公司一直致力于将货物运送到难以到达的地点，在无人机物流领域，韩国“PABLO AIR”公司被认为是先行者。去年，公司成功完成了从济州岛西归浦港到牛岛天津港的长途无人机运输，无人机在1小时56分钟内飞行了57.514公里，这是韩国最长时间和距离的无人机物流运输纪录。除了无人机运输技术外，韩国“PABLO AIR”公司的群体飞行技术在韩国也排名第1。





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去年，韩国“PABLO AIR”公司的技术已经在其他国家获得了认可，因为他们将群体飞行平台出口到了中东、欧洲和南美。基于这种群体飞行技术，2018年平昌奥运会呈现了壮观的无人机艺术表演。在无人驾驶飞机的艺术表演中，多架无人机需要在空中精确移动而不能互相碰撞。由韩国“PABLO AIR”公司开发的无人机群体飞行平台能够同时控制数百架无人机。应韩国流行音乐偶像天团BTS粉丝俱乐部的邀请，公司利用这项技术于9月在首尔展示了一场神话般的无人机艺术表演，以庆祝BTS其中一名成员的生日。韩国“PABLO AIR”公司还计划打造无人机灯光表演，与烟花表演相比，无人机灯光秀可以提供更复杂的表演，并且与安全相关的事故发生的风险较低。正是由于这些原因，无人机灯光秀可用于各种节日。不过，韩国“PABLO AIR”公司的研究以及所面临的挑战并不止于此。除了提供物流服务和无人机表演之外，韩国“PABLO AIR”公司还一直致力于推动空中出租车服务。





空中出租车被认为是超越交通基础设施限制并克服空气污染和噪音等环境问题的一种新型交通方式。业内观察人士预测，空中出租车将在2023年至2025年之间实现商业化部署。空中出租车市场有望最迟在2035年实现快速增长。一旦相关产业的生态系统形成，到2040年，全球空中出租车市场预计将达到730万亿韩元。韩国“PABLO AIR”公司正在做准备，以帮助所有人享受未来的便利。当然，这个过程将非常困难。不过，我们可以大胆想像一下，这样的情景很快就会出现。





无人机最初是为军事目的而开发的，但很快就被应用于其他各个领域。有些人将它们描述为可以体现国家竞争力的“第二个半导体”。为了追赶行业领导者，韩国政府将无人机纳入了8个重要的增长领域，并在今年投资了926亿韩元用于无人机研发。创新的研发工作，加上政府的支持，未来韩国将在无人机领域具备极强的全球竞争力。