拜登当选对韩国经济的影响

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美国民主党候选人乔·拜登赢得了大选，即将成为美国第46届总统。拜登选举胜利后，特朗普经济政策主导下的贸易保护主义有望戛然而止。尽管如此，拜登经济政策也将美国利益放在首位，并将进一步遏制中国的力量和影响力，因此一些分析人士认为，严重依赖对外贸易的韩国经济不会有实质性改善。今天，我们邀请到了韩国经济产业研究院的金光硕（音译：김광석）先生，与他共同聊一聊美国权力交接将如何影响韩国经济以及为了迎接美国拜登时代，韩国应该做怎样的准备。





许多分析家预测，拜登的胜利将对韩国经济产生积极影响。拜登表示，他将通过积极的财政支出刺激经济。美国经济增长将推动全球贸易，并拉动进出口，从而使韩国经济受益。拜登当选已经在全球金融市场中有所反应。当拜登在计票过程中领先于特朗普时，美国和欧洲的股市大幅飙升，而全球黄金价格达到了7周来的最高水平。





拜登提出的经济政策明显不同于特朗普的经济政策。特朗普在整个任期内一直维持降低税率的政策，并且对增加财政支出持消极态度。在贸易问题上，他将美国的利益放在美国的盟国之上。当美国与一个国家之间发生贸易冲突时，他对该国征收高额关税。另一方面，拜登提议在10年内增加税收约3.4万亿美元，并将其投资于教育和基础设施。与特朗普相比，他的政策更有利于自由贸易。最引人注目的是美中之间的贸易争端。拜登将试图像特朗普那样制衡中国，但是与特朗普不同的是，预计他将与美国盟国组成反华联盟，因此韩国有可能处于更为困难的境况，被迫在美中之间做出选择。





重返《巴黎协定》的可能也表明了未来美国可能选择的方向。拜登11月4日表示，拜登政府将在77天之内重新加入该协定。这一数字指的是到1月20日，也就是拜登正式入主白宫之前的天数。显然，拜登决心推行环保政策。更具体地说，他承诺到2035年在环保和清洁能源方面投资2万亿美元。这一计划有望使与电池、环保汽车和新能源及可再生能源相关的韩国产业受益。实际上，当拜登即将获得大选胜利的时候，与电池和新能源有关的韩国股价大幅上升。另一方面，与北韩相关的产业则完全相反。这是因为与特朗普相比，人们认为拜登在与北韩打交道时将更为强硬。





同时，特朗普拒绝接受选举结果，声称选举是有人“暗箱操纵”。特朗普表示，他将对计票有异议的州提起一系列诉讼。因此，即使拜登的胜利已经得到确认，混乱局面仍可能会持续一段时间。最初，人们认为选举后政治不确定性将有所消除，但是与先前的预期相反，人们担心不确定性的增加会给全球经济带来负面影响。





拜登当选后所面临的情况比以往任何时候都更严重，他能否解决因新冠疫情遭受重创的美国经济问题还是个未知数。首先，他有可能在采取旨在刺激经济的措施方面面临一系列困难。因为随着共和党继续控制参议院，拜登的政策建议可能不会轻易获得国会的批准。然而，许多人预计拜登的经济政策将比特朗普更有计划地执行。乐观主义者认为，如果明年新冠病毒疫苗实现商业化，并且经济刺激计划及时实施，那么美国经济将迅猛增长，并使全球经济重回正轨。韩国需要为即将到来的美国拜登时代做准备，适时制定应对措施，以应对瞬息万变的全球市场。