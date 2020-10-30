《漫话国乐》 老虎下山 / 和尚打令 / 玩吧玩吧





最近韩国旅游发展局发布的一组旅游宣传片《Feel the Rhythm of Korea》以新颖独特的内容吸引了世人的目光，一时成为热点话题。





迄今为止，该宣传片已发布了首尔、釜山、全州、木浦、江陵、安东篇，每篇均以各城市的旅游景点为背景，但独特的是视频中没有半句宣传语，只有音乐与舞蹈。音乐与舞蹈是视频的一大亮点，以盘索里与传统现代混合舞相结合，在一天的时间里完成各城市地标性建筑的“打卡”。





比如，首尔篇以李捺至乐队重新诠释的欢快盘索里为背景音乐，备受瞩目的现代舞蹈团Ambiguous Dance Company（엠비규어스 댄스컴퍼니）的5名团员穿着具有韩国传统服饰色彩的服装，以魔性的舞蹈动作走遍各个旅游景点，令人目不暇接，为宣传片带来了一定的视觉张力。其中，首尔篇与釜山篇深受人们的欢迎，YouTube点击量都达到了数千万次。





有的朋友可能还记得前几年凭借独特的舞台服装与现代国乐备受瞩目的现代国乐队Ssing Ssing（씽씽）。该乐队于2018年解散后，成员张英奎（音）与几位志同道合的盘索里艺人成立的就是李捺至乐队。李捺至乐队的音乐风格非常独特，致力于将盘索里改编成在舞厅也可以享受的音乐。旅游宣传片中的音乐都是将盘索里重新诠释的，加之Ambiguous Dance Company清奇、活力、动感的舞风，充分刺激了年轻一代的感性。

{音乐1：《老虎下山》/ 李捺至乐队}





细心的朋友可能还发现了李捺至乐队的队名也很独特，其实这是音译，指19世纪初期活动的盘索里名唱李敬淑，他原本是走绳名人，因为走绳表演时像飞鱼一样在空中飞跃，人们就给他起了同名绰号“날치”（飞鱼的意思）。当时，走绳艺人为了吸引观众，在表演时还唱一段盘索里。据说，李敬淑名唱也为此学习了盘索里，后来干脆转行为盘索里艺人。李敬淑名唱最拿手的曲目是民谣《鸟打令》。相传，他在户外演唱这首民谣时，鸟儿也会闻声而来。李捺至乐队的队名取自这段典故旨在立志像李敬淑名唱那样给人们带来生动的音乐。





现如今，依然有很多人对国乐持有偏见，觉得国乐难懂、哀伤或乏味。可令人感到鼓舞的是，近来很多年轻一代的国乐家为了打破这种偏见、给人们献上精彩好听的国乐而作着多样的努力。





接下来给大家带来的是年轻一代国乐家金律姬（音）与雷鬼乐队NST & The Soul Sauce合作推出的现代国乐《和尚打令》。《和尚打令》是把盘索里《兴夫歌》中兴夫夫妇因家贫落魄深感绝望时，一位道僧出现在他们的眼前，为兴夫夫妇选择地基的选段重新诠释，着重描写了道僧登场时的情景。

{音乐2：《和尚打令》 / 金律姬（音）、雷鬼乐队NST & The Soul Sauce }





之前大家在欣赏《老虎下山》与《和尚打令》的时候，相信很多朋友都会跟着欢快的音乐点头打节奏，有的朋友可能还发现有一段的节奏明显不同。没错，在盘索里表演中，当重要或神秘人物重磅登场时，节奏会突变，这时以峨茂里长短凸显其情节的变化。





峨茂里长短的节奏很独特，以分成两个5拍的10拍为一个长短，每5拍以2拍后3拍的节奏连续下去，这对艺人来讲也并不容易。由此，以这种独特又不规则的节奏向观众预告非同凡响的人物即将粉墨登场了。





今天给大家带来的最后一首歌曲是新一代乐队乐团光七献给大家的《玩吧玩吧》。今天的前两首音乐伴奏乐器是西方乐器，而乐团光七演奏的是传统乐器，不管是什么风格的音乐，都能展现出更加强烈的色彩。





《玩吧玩吧》是乐团光七今年发行的第2张专辑《人生如花》中的收录曲，虽说不是国乐，但巧妙地融合了短歌、民谣等国乐的感性，别具特色。

{音乐3：《玩吧玩吧》/ 乐团光七}