韩10月就业人数现半年来最大跌幅

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尽管韩国将保持社会距离措施级别放宽至第1阶段，但10月就业人数仍出现了6个月以来的最大跌幅。住宿及餐饮、批发零售等服务业持续低迷，制造业也开始受到影响，就业市场出现萎缩。





韩国统计厅11日发布的《10月雇佣动向》显示，上月就业人数为2708.8万人，较一年前减少42.1万人，是4月（-47.6万人）以来的最大减幅。同时，就业人数也连续8个月减少，上一次出现这种情况是在全球金融危机后的2009年1-8月。





3月韩国就业人数减幅为19.5万人，随着新冠疫情持续扩散，4月猛增至47.6万人。5月疫情呈现平复趋势，减幅跌至40万人以下，7、8月均保持在27万人，情况逐渐好转。不过受疫情再次扩散影响，9月的减幅反弹至39万人，10月再次超过40万人。





从各行业情况来看，住宿及餐饮业就业人数减少22.7万人，批发零售业减少18.8万人，教育服务业减少10.3万人，制造业减少9.8万人，出口占比较高的汽车拖车、金属加工等行业就业人数减少，拖累减幅较上月的6.8万人大幅上升，这也从侧面显示出口仍未复苏。受冲击最大的行业是面对面服务业。随着防疫级别于10月放宽至第1阶段，外界期待相关行业的困难有望得到缓解，然而就业数据显然未能满足这种期待。





按照年龄来看，除60岁以上人群的就业人数增长37.5万人外，其余年龄层均出现减少，尤其是15-29岁青年就业人数骤减25万人。受疫情影响，企业招新大幅减少，青年人群遭受的冲击最大。





上月失业人数为102.8万人，失业人数已连续两个月超过100万人。失业率为3.7%，同比上升0.7个百分点。虽然就业持续低迷，但是也存在积极信号，扣除季节因素后的就业人数较上月增长5.4万人。





韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基在脸书上表示，严肃看待目前的就业形势，将切实推进稳定就业市场的措施，致力于提振内需和出口。但问题是，目前韩国单日新冠新增确诊病例持续保持在100名左右，这虽然意味着疫情得到了一定的控制，但也包含着随时都有可能再次暴发的风险。对此，政府正采取多种措施，保障在优先防疫的同时，推动经济复苏。